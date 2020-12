Serán permitidos ejercicios al aire libre en Durango

La maestra Anakaren Ávila Ceniceros, directora del Instituto Estatal del Deporte (IED), da a conocer que a partir de este miércoles 9 de diciembre se abrirán los siguientes espacios deportivos a cargo del IED: Instituto Estatal del Deporte, y Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez Raña (CAR).

Únicamente autorizándose ejercicios al aire libre, es decir acondicionamiento físico, no deportes de conjunto, no juegos entre sí, no utilizar balones ni implementos de ninguna especie, esto es para atletas de alto rendimiento que asistan a las instalaciones del IED.

Las áreas disponibles para llevar a cabo esta apertura son: Pista atlética, domo 1, domo2.

Los Horarios serán de las 10:00 a las 11:30 horas y de las 12:00 a las 13:30 horas, en el matutino, y de las 15:00 a las 16:30 horas, así como de las 16:30 a las 18:00 horas para el horario vespertino.

Para el CAR, podrán hacer uso de las instalaciones los equipos de: Águilas Reales, Escuela de Fútbol Femenil y Street Soccer.

Así mismo la pista de atletismo del IED estará disponible para usuarios en general de 15 a 60 años de edad, con un horario de 06:00 a 10:00 horas de lunes a domingo con un aforo de no más de 30 personas.

Los requisitos para hacer uso de las instalaciones son: Contar con su credencial con fotografía, realizar el protocolo de sanidad correspondiente, el uso de cubrebocas obligatorio, uso de gel antibacterial, examen de temperatura corporal, y pasar por el área de sanitización.

Para usuarios que no cuenten con su credencial, está la podrán tramitar de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas en las oficinas del IED, los requisitos son: Presentar carta compromiso, copia del INE (para público en general), copia del INE para del padre o tutor para menores de edad, y cubrir la cuota de recuperación de 5 pesos para atletas de alto rendimiento y usuarios en general.