Sinaloa golea a Durango CCH y mantiene el liderato del torneo

Se celebró la segunda jornada en acciones del Campeonato Nacional Villista de Futbol Soccer Femenil U 18, que con mucho éxito se desarrolla en la ciudad de Durango y en donde la escuadra de Sinaloa luce intratable luego de adueñarse con autoridad de su segunda victoria del certamen.

La afición ha vibrado desde las gradas gracias al talento que sobre el terreno de juego han derrochado los equipos que le dan forma a esta competencia, con las selecciones de Sinaloa, Baja California, Sonora, Yucatán, Durango, Chiapas y Ciudad de México.

El representativo de Sinaloa saltó al rectángulo del Rodríguez en la Ciudad de Deportiva para derrotar con cartones de 3 goles por 0 a su similar de Durango del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Sinaloa, en todas sus líneas muestra orden, gran entendimiento entre sus jugadoras / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Sinaloa, en todas sus líneas muestra orden, gran entendimiento entre sus jugadoras, esas misma que le dan un trato impecable al esférico y fueron todas estas características las que le llevaron a derrotar al anfitrión Durango, que dirige un gran promotor del fútbol femenil en Durango, Heraclio Soto.

Los goles con los que el cuadro de Sinaloa apabulló al representativo de Durango CCH., son responsabilidad de Danna Coronado (2) y Lizbeth Bernal.

Sinaloa luce intratable luego de adueñarse con autoridad de su segunda victoria del certamen / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

La escuadra de Yucatán le dio forma a la sorpresa de la jornada, pues con gol en el minuto 89 derrotaron por la vía de la mínima diferencia a la siempre poderosa escuadra de Baja California. La gran figura de la contienda fue Estrella Echeverria, la autora del gol.

El equipo de Durango CBTIS 130 que encabeza el profesor Carlos López, empató al son de 3-3 con el once de la Ciudad de México. Por Durango anotaron Darinka Rodríguez, Luz Juárez y Alison Flores, mientras que por el flanco de las capitalinas los goles son de Jamely Espino, Paloma Aceves y Samanta Ramos.

Se celebró la segunda jornada en acciones del Campeonato Nacional Villista de Futbol Soccer Femenil U 18 / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

El equipo de Chiapas juega bien y se desenvuelve con idea sobre el terreno de juego, sus dos primeros juegos los inició ganando, sin embargo, el par de compromisos los han perdido, en esta ocasión cayeron 5 goles por 1 por el combinado de Sonora.

Anahí Chame Cruz puso en ventaja a Chiapas, sin embargo, después vino Nicole Camarena con 4 dianas y uno más de Alexa Quiróz, para finiquitar las acciones.





Rol de este jueves





8:30 AM Ciudad de México Vs Sonora, Campo Rodríguez

8:30 AM Durango B Vs Chiapas, Campo Mendivil

10:30 AM Durango A Vs Sinaloa, Campo Rodríguez

10:30 AM Baja California Vs Durango C