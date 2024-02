Lanzan la invitación a todos los duranguenses amantes de la Lucha Libre a la super función denominada “Noche de Campeones”, la cual se llevará a cabo este domingo 25 de febrero en punto de las 15:00 horas en el Palacio de los Combates, de la colonia División del Norte, con una súper cartelera de lujo, cover $50 Pesos.

Te puede interesar: Academia Tigres representará al Estado de Durango

Esta función de lucha Libre se organiza dentro de la campaña por La Paz donde se concientiza a los jóvenes a no consumir drogas, no hacer bullying y no llevar armas a las escuelas, organizada por la Asociación Lucha Por Ellos y el COBAED, con el respaldo del gobierno de Esteban Villegas Villarreal por medio del Instituto Estatal del Deporte que dirige César Omar Cárdenas Reyes.

Super Lucha Libre Noche de Campeones / Foto: Cortesía |

En la lucha Súper Estrella por el campeonato de tercias se medirán Dulce Paola, Richiee Queen y Daisy Crazy contra la tercia conformada por Destructor, Misterio Chino y luchador sorpresa, mientras que en la lucha Semifinal Durango vs Torreón, por el campeonato de parejas Mataleon Promotion, Fulgor de Durango y Pequeño Diabólico se enfrentarán a los Laguneros Sparko Jr. y Mazivo.

Super Lucha Libre Noche de Campeones / Foto: Cortesía |

La Tercera Lucha Estrella, por el Campeonato Medio de la Laguna será disputada por King Imperio vs Imperio Negro Jr., mientras que en la Segunda Lucha de Alarido denominada Cuentas Pendientes Zafiro Jr. tratará de saldar sus cuentas contra Agnos. En la Primera Lucha Estrella, Mano A Mano la Reina del Sur se enfrentarán a Rayo Dorado Vs Raven, todos contra todos, la cita es este domingo 25 de febrero en punto de las 15:00 horas en el Palacio de los Combates, de la colonia División del Norte, entrada $50 Pesos.

Super Lucha Libre Noche de Campeones / Foto: Cortesía |

El dato: El Luchador Exotico Dulce Paola cuenta con más de 50 mascaras ganadas y 25 cabelleras en su haber luchístico así como luchar en USA, Canadá, etcétera.