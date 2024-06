Tony “El Doc” con amplias posibilidades de estar en Panamericano Universitario en Colombia

No conforme con tener medalla de plata en los diez mil metros planos en los Juegos Nacionales Conade 2024, Ángel Antonio Torres de la Cruz, así como doble oro en 10K y 21K en la Universiada Nacional, el fondista duranguense está en espera de la confirmación del Panamericano Universitario que se realizará en Cali, Colombia, el próximo mes de noviembre.

Tony de la Cruz, quien estudia medicina en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), ha sabido combinar su talento en el estudio con su talento deportivo y es por ello que es de los mejores en Durango, incluso este domingo fue el primero en llegar a la meta de los 15 kilómetros de la Libertad de Expresión.

Dentro de unas semanas, se llevará a cabo el campeonato de primera fuerza en CDMX / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

“En estos días viene recuperarme físicamente, después a principios de noviembre hay que esperar la confirmación de parte del CONDDE para participar en el Panamericano Universitario y en el 2025 refrendar el campeonato nacional”, dijo el atleta que es entrenado por Víctor de la Cruz.



Dentro de unas semanas, se llevará a cabo el campeonato de primera fuerza en CDMX, “no he participado en ningún evento federado en esta temporada, si está dudosa mi participación, sino se concreta en la otra temporada en el mes de marzo, buscar el récord nacional de la categoría en Mazatlán”.

El fondista duranguense está en espera de la confirmación del Panamericano Universitario que se realizará en Cali, Colombia, el próximo mes de noviembre / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Aun le quedan dos universiadas por participar y una edición en los Juegos Nacionales, pero trabaja todos los días y constantemente para estar dentro de los mejores.

El fondista duranguense, Antonio Torres es ganador de plata en Juegos Nacionales en los 10 mil metros planos / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Si ha sido complicado estudiar medicina y entrenar, recuerdo cuando entré a primer semestre a las dos semanas tiré la toalla, le dije a mi entrenador que mejor me iba a dedicar al estudio, pero gracias a Dios, a mi entrenador, a mi psicóloga, a mis padres, he podido ir llevando de la mano ambas disciplinas y estoy agradecido por lo que he logrado, palabras dichas por Torres de la Cruz.

Referente al nuevo récor que impuso su compañero de equipo en los mil 500 metros en los Juegos Nacionales, Diego Vizcarra dijo: Súper orgulloso de Diego, la verdad que tiene todos mis respetos, romper un récord nacional no es fácil, más que nada orgulloso, la cuna que viene forjándose en Durango, hoy por hoy es la crema innata del atletismo y orgulloso por formar parte de esta generación que ha dado tanto por Durango.