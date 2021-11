Tornillos Duran, líder general en la Liga de Futbol Nuevo Durango

Concluyó la temporada regular en la primera división de la Liga de Futbol Nuevo Durango y el conjunto de Tornillos Duran concluyó la temporada como líder general de la competencia y ahora llegará a la liguilla con la mira fija en la obtención del campeonato.

Tornillos Duran Vs. Real Jardines “A”, Campestre “A” Vs. Chocolate Music, Campestre “B” Vs. Dental Rendon y Constructora Faro Vs. SIIE., serán los duelos que el próximo domingo se celebrarán en los cuartos de final de tan importante organización.

Hay dos campeones de goleo, Jorge Núñez del Club Campestre de Durango “A” y Jesús Rueda de Tornillos Duran, ambos con una suma de 35 dianas de manera personal.

En la última jornada, el conjunto de Tornillos Duran se despachó con cuchara grande pues derrotó con cartones de 11 goles por 2 al Deportivo Hernández, compromiso en el que Jesús Rueda anotó 9 pirulos y su compañero Johan Castro un par más, en tanto, por los derrotados anotó Mario Nevárez.

El sub líder general de la competencia, Campestre “A”, en cuartos de final se enfrentarán al Shocolate Music, equipo al que el domingo pasado derrotaron con indicador de 6 goles por 1, en una contienda en la que Jorge Núñez alcanzó el campeonato de goleo al anotar cuatro dianas, mientras que los goles restantes de su equipo son de sus compañeros Fernando Carranza y Daniel Torrecillas, mientras que Iván Aguirre descontó para los músicos.

En más resultados, Lagartos derrotó al Campestre “B” 3 goles por 1, Medic´s Seis y Más Dos empataron 6 por 6, Bordados Rema cayó 3 por 1 ante Real Jardines “A”, los Leones se vieron derrotados ante SIIE al son de 3 por 1 y finalmente, Real Jardines “B” por la mínima se llevó la victoria ante Dulcymax.