Trayectoria de alto rango en futbol Francisco "Sombra" Calderón

Uno de los jugadores inicialmente de rango profesional que milito por varios años en Tigres de UANL, logrando ese objetivo en el 87, es Francisco “Sombra” Calderón Álvarez, para luego a su regreso al “terruño” prepararse y a partir de varios años en el Club Alacranes de Durango, llegar a su objetivo elemental, ser el primer técnico duranguense en dirigir en Primera División “A” al equipo duranguense, salvando en ese momento al conjunto arácnido del descenso.

Una conversación con este ahora entrenador duranguense, Francisco “Sombra” Calderón, para este medio de comunicación, El Sol de Durango, quien ha pasado por varias facetas en su estado, brillando primero como jugador amateur y llegar al profesionalismo en la gran época futbolera para Durango, pasando casi 5 años en el profesionalismo con Tigres UANL y equipos de Primera “A” en Jalisco, teniendo igualmente en su haber un gran pasaje futbolístico como entrenador del equipo Alacranes de Durango, pasando por fuerzas básicas, segunda división y dentro de la categoría de plata, en el futbol profesional de nuestro país.

Sin duda una difícil temporada para Alacranes de Durango, que truncó sus aspiraciones de liguilla por la Pandemia Covid-19, ¿tiene posibilidades de llegar a la categoría de Ascenso en el futbol de la Liga Mx?, “Durango necesita un equipo con identidad propia, un representativo dentro de la Liga Premier con jugadores duranguenses, teniéndose fuerzas básicas con potencial y que a través de los años deben de tener elementos para conformar el equipo de Alacranes de Durango y no un equipo con jugadores fuereños que son de calidad, pero falto de estructura y sacarle provecho a ella para lograr esos objetivos, con algunos técnicos locales en segunda división, pero con pocos resultados para ascender hasta el momento”.

Foto: Cortesía

De antemano -dice- todos los refuerzos siempre son buenos pero que sean de calidad para lograr un fin, el ascenso, creo que Ciro Castillo puede lograr esa meta, pero debe tener más recurso para ello, igualmente retomar la cantera con elementos locales y estructurar el equipo con varios puntales que le den potencia para lo que se pretende un gran equipo duranguense con Alacranes de Durango, reafirma.

Durango si bien es que cuenta con estructura deportiva buena, pero le falta redireccionar desde las fuerzas básicas hasta el equipo de la Liga Premier, en donde materialmente tiene un 100 por ciento de jugadores de fuera, tomando en cuenta a muy pocos elementos duranguenses, pienso que se tiene el potencial para integrar al primer equipo, y en ello no dejar ir a muchos elementos que bien podrían tener un lugar en el equipo de Alacranes”, abunda.

¿Cuál es tu trayectoria dentro del futbol profesional y luego como entrenador en Alacranes de Durango? Mi aventura como jugador profesional, fue en el año de 1987, primero a un llamado de la preselección amateur nacional, en la cual se quedó Daniel “Pájaro” Corral y destacarse, siendo nosotros visoreados por gente de Monterrey y llegar al gran equipo de Tigres UANL, al lado de Martin Sotelo, Miguel Razo y Gerardo Rodríguez, para luego de pasar varios filtros (cuatro) y llegar a fuerzas básicas felinas luego de 600 prospectos.

Un pasaje en el tiempo de casi 5 años, jugando como centro delantero y de medio de enlace al mando de Carlos Miloc y “Cora” Isiordia en el primer equipo, para luego proseguir con Arpad Fekete jugando de repuesto, llega luego al equipo Hugo Fernández, quien me debuta en la primera división ante Chivas de Guadalajara, ya teniendo como compañero a Daniel Corral. Llega enseguida Carlos Reynoso al equipo y llegan con El, jugadores de experiencia y con poca oportunidad.

Emigro luego a Tecos en la liga de ascenso y con anotaciones me note como goleador, pero nuevamente Reynoso no me dejo ir al equipo tapatío, pero nuevamente tuvo que bregar y esforzarme buscando un lugar en Tigres ante jugadores como Sergio Almirón, Sergio Lira, Toqui Castañeda, Marco Antonio Diaz Avalos, Sergio Almaguer, Constantino, Victor Escalera y definitivamente ya no hubo posibilidad, llega enseguida Paco Avilan -donde por cierto juego aquí en Durango con Tigres en juego de exhibición en el Fco. Zarco- para emigrar enseguida al equipo de Tampico, Tamaulipas sin jugar, regresándome a Tecos y finalmente con el Ayense de Leones Negros, dirigido por el Campeón Hernández, anotando goles, pasando la estafeta al entrenador Fausto Vargas y pasar a Leones Negros con el Médico Ríos, pero desaparece esta franquicia y partir al futbol rápido en USA, para finalmente regresar al equipo de Alacranes invitado por el ingeniero Héctor Ricalday.

¿Dentro de tu etapa de director técnico en el equipo Alacranes, fue un difícil pasaje deportivo en tu carrera para Durango? Siempre es difícil la carrera como técnico, pero una fase realmente importante en mi trayectoria, -afirma- La Sombra Calderon, … “Haciéndome cargo de fuerzas básicas primero y a la llegada del DT Demetrio Madero, me signan como auxiliar técnico de Primera A, trabajando en ese lugar con Jorge Martínez, Julio César Armendáriz, Mario “Pichojos” Pérez, Picas Becerril, llegando a la segunda división de Alacranes como DT, con buenos resultados, teniendo a grandes jugadores como Gerardo Moreno, Victor Shober, por nombrar algunos, llegando a la Primera División “A”, dándome la oportunidad Sergio Palencia presidente del equipo y logro un buen número de puntos salvando del descenso a los Alacranes.

En la siguiente temporada, llega al equipo la Sra. Thelma Herrera y por pretensiones encontradas de compra del equipo, llega con ella como técnico Santiago Ostolaza con buen resultado. Regresando a la segunda nuevamente ya como DT Lupillo Diaz, tomando nuevamente un mal tiempo la escuadra venenosa, y en lo personal saltando de segunda a primera A repetitivamente, hasta la llegada del Dr. Sergio Avila, con quien tuve problemas no solamente de pago de servicios sino igualmente deportivos, para salir de la escuadra duranguense.

Singularmente en lo personal estoy muy agradecido al equipo de Alacranes, pero de antemano esperamos como todo entrenador una oportunidad con el equipo duranguense, quien tiene grandes posibilidades ahora bajo la batuta de Ciro Castillo, quien busca de nuevo llegar a la categoría de Ascenso, en una fase complicada para la liga Mx, donde no se define el ascenso y categorías inferiores dentro de la FMF, finaliza el duranguense, Francisco “Sombra” Calderón Álvarez.