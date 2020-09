Mexicano sorprende en Campeonato Mundial de Ciclismo

Ulises Alfredo Castillo Soto, único corredor de México sorprendió hoy en la primera parte de la prueba en línea del Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta que se disputan en Imola/Emilia-Romagna (Italia).

El corredor de Los Mochis, Sinaloa se filtró en una escapada de siete corredores nada más arrancar la carrera, a 4 kms. de la salida y a 254 de meta. Una fuga que llegó a contar con más de siete minutos de ventaja sobre el pelotón.

Castillo estuvo acompañado en su aventura por el rumano Eduard-Michael Gosu, el alemán Jonas Koch, el austríaco Marco Friedrich, el noruego Torstein Traeen, el kazajo Fominykh y el japonés Yukiya Arashiro.

Siempre subiendo, el primero que cedió fue Friedrich, a 136 de meta; y el segundo Gosu, a 128, sin que el quinteto que quedaba lo pagase demasiado.

Los cinco siguieron en cabeza y con buena ventaja hasta que a 108 de meta, en otra subida, cedió Castillo, primero, y un poco más arriba Arashiro y Fominykh. Lo que dejó solos por delante a Koch y Traeen, que fueron cazados a 69 de la llegada.

La fuga duró 175 kms. después de iniciada, de los que en 146 el mexicano Castillo estuvo con los primeros.

La carrera, que tiene 258,2 kms. de recorrido total, arrancó a las 09.45 horas y la llegada al circuito de Imola, donde está situada la llegada, se prevé para en torno a las 16.30.

