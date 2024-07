Son un ejemplo de que la unión familiar es lo primordial para ser felices, conforme se acerca la fecha del debut olímpico los nervios se acrecientan, en exclusiva para El Sol de Durango, toda la familia de Miguel Ángel “Piolín” Martínez Ramírez nos abrió las puertas de su casa en la colonia Felipe Ángeles y compartieron todas sus experiencias, además de mostrarnos la habitación del boxeador donde tiene sus más preciados tesoros.

El pugilista duranguense quien ya pasó la primera ronda en los Juegos Olímpicos París 2024, es un claro ejemplo de la perseverancia y disciplina, de que siendo de una familia y clase tan humilde, tiene los valores bien establecidos y sobre todo la meta bien clara de sacar adelante a su familia pese a todas las adversidades.

Un “Piolín” orgulloso de su familia y de ser de la Felipe Ángeles / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Rosa Idania Ramírez Soria, madre del olímpico, está muy orgullosa por tener a un hijo que ya es el ídolo de Durango, “siempre ha sido humilde, desde niño ha tenido esa cualidad y a pesar de ser lo que ya es no lo pierde, es una gran persona”.

Asimismo dijo que: desde que mi papá vivía, el siempre andaba ahí, siempre viendo y aprendiendo del boxeo, además de que le prometió que llegaría a unos Juegos Olímpicos, así que seguramente el es el más contento de todos y donde quiera que esté es quien más orgulloso está.

El primer combate del Piolinchenko como también le gusta que le digan, puesto que admira mucho al boxeador ucraniano Lomanchenko, estaba programada para este sábado en punto de las 13:30 horas, sin embargo en el sorteo de este jueves, el duranguense pasa por Bye y será hasta el lunes cuando debute y será a las 04:04 horas ante Ruslan Abdullaev de Uzbequistán.

Habrá pozole en la casa

A pesar de lo temprano que será la pelea, eso no será impedimento para que la familia de Miguel Ángel estará despierta para apoyarlo e incluso tienen pensado hacer pozole para todos los de la colonia que quieran llegar, que varios de ellos ya confirmaron su asistencia.

También su familia dijo que una vez que llegue a Durango, lo recibirán con una gran pachanga, cerrarán la calle y todos podrán asistir, puesto que todo lo que ha hecho es el resultado de las ganas de superarse.

Vive en una de las colonias que tienen muchas deficiencias, la vulnerabilidad está a la orden del día y así creció “Piolín”, por lo que es de admirarse que no haya caído en las tentaciones, sino todo lo contrario, el siempre quiso sacar adelante a su familia y con eso ha trabajado duro y arduamente.





Sus hermanas lo admiran

Evelyn, una de sus hermanas, lo admira en todos los sentidos, incluso dijo que es un “chingón”, porque siempre ha sabido hacer las cosas y cumplir lo que promete.

Por su parte una de las más pequeñas, Ivette, también quiere ser boxeadora, sin embargo no ha podido meterse a entrenar, pero asegura que muy pronto comenzará.

Felipe y Misael, también son hermanos del boxeador de la Felipe Ángeles, además de dos sobrinitas pequeñas que viven con el aquí en la casa de Durango.





Su abuelo Don Heriberto

Desde niño siempre al lado de su abuelo que también fue boxeador, Heriberto Ramírez quien apenas hace poco tiempo partió de este mundo, y “Piolín” siempre decía que iba a llegar a las olimpiadas gracias a el y se lo prometió muchas veces, por lo que seguramente donde quiera que esté, se encuentra muy orgulloso.

"Siempre he dado un paso a la vez, pero ahora he dado un paso más grande", dijo el Piolín a esta casa editora cuando regresó de Santiago de Chile con su medalla de plata de los Panamericanos en noviembre del 2023.

"Desde que inicié en el boxeo lo hice con un poco de indisciplina, estaba en deporte, pero mi abuelo qdep me dijo que solo me tenía que dedicar a uno, le prometí a mi abuelo que un día voy a ser muy bueno, también le dije que me iba a volver campeón mundial…

… el estuvo con esa mentalidad y me dijo que estando aquí o arriba espero verte que lo logres, no solo que lo digas sino que lo cumples, yo le dije que lo iba a lograr y se lo prometí": expresó el subcampeón panamericano".