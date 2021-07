Uriel Antuna, el duranguense que triunfa en los Juegos Olímpicos 

El formador que lo descubrió, Carlos Alberto Escandón Rangel, habló de los grandes logros del lagunero ALEJANDRO BLANCO En estos momentos, dentro de la disciplina del futbol soccer la Selección Mexicana, con dos triunfos y una derrota, se ha catapultado a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahí, en tierras niponas, defendiendo los colores aztecas, está el de Durango y la comarca lagunera, Carlos Uriel Antuna Romero.

En El Sol de Durango, nos dimos a la tarea de conocer a cerca de los inicios de este jugador que literalmente, vuela por la banda derecha, de ese jugador desequilibrante que se forjó en la academia de fútbol de Lerdo, Durango, denominada Charly Soccer, institución que lo catapultó al Santos Laguna, posteriormente, al fútbol holandés, sin olvidar que también, que al lado de varias estrellas mundiales formó parte del Galaxy de Los Ángeles y que ahora, defiende al Deportivo Guadalajara en la Liga MX.

Es Carlos Alberto Escandón Rangel, titular de Charly Soccer quien descubrió al “Brujo”, a Uriel Antuna, duranguense que en estos momentos con mucha calidad porta los colores de México, del fútbol lagunero y el de Durango, en la máxima justa deportiva mundial, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, certamen en el que ya tuvo el privilegio de anotarle a la Francia, en lo que fue el primer duelo de los aztecas en este certamen.

En exclusiva para El Sol de Durango, Escandón Rangel, amablemente, nos compartió diferentes capítulos importantes en la vida de Uriel, en una charla que inició con la explicación de cómo, “El Brujo”, llegó a al Centro de Formación Charly Soccer: “Mira, como quien dice, Uriel Antuna llegó a Charly Soccer de rebote, yo fui a buscar a su hermano Kevin Antuna, porque lo vi jugar en unos campos allá en ciudad Lerdo, yo llegué al domicilio de ellos y sus familiares me dicen que, si iba por Uriel, ya que él era goleador en distintas ligas, pero la sorpresa fue que yo me dirigía por Kevin” En aquel entonces, prácticamente diferentes equipos deseaban tener entre sus filas a Uriel, ya que el ahora seleccionado, en donde jugaba era goleador, era la figura del barrio, explica Escandón.

Detalla también: “Conforme paso el tiempo, Kevin entrenaba en el Centro de Formación “Charly Soccer” y al concluir una jornada de partidos, Uriel se acercó para pedir una oportunidad, esta se le brindó y ahora Uriel está en Juegos Olímpicos, juega para Chivas y su hermano es parte de la sub 20 de Santos Laguna”. Ante la cuestión de sobre como es el carácter y la personalidad de Antuna, Escandón compartió:

“Desde chiquito es una persona extraordinaria, porque desde temprana edad se quedaba a trabajar horas extras, entrenábamos de 4 a 6 de la tarde y él se quedaba una hora más, es una persona consciente, sabe de dónde viene y a dónde va, él sabe lo que quiere en la vida, es una persona muy concentrada, muy luchona, como dice la gente de acá del norte, lo considero como una persona extraordinaria, prueba de ello son los retos cumplidos que se ha trazado, como la de ir a jugar a Europa, en donde dicho sea de paso, estudio para manejar el idioma inglés.

Talento duranguense triunfa en juegos olímpicos./ Foto: cortesía | Alejandro Blanco

Al respecto Carlos Alberto Escandón Rangel indicó que “El Brujo” siempre se portó muy bien en Charly Soccer, y otra cosa, subrayó que es un jugador que nunca faltó a los entrenamientos, a pesar de que sus padres tenían que trabajar, en sí, él siempre se las ingenio para asistir a sus prácticas.

¿Cómo llega Uriel al Santos Laguna? Yo iba al Club Santos a ver partidos de fútbol de la sub 17, en aquel entonces, ahí atrás del TSM, me acerque al visor Julio Mendoza, y yo le comenté que acabamos de ganar la Copa Santos Peñoles, ganamos las categorías en las que participamos, por lo que lo invite al Centro de Formación para que observara el entrenamiento, Mendoza asistió y de inmediato fue testigo de la calidad de Antuna y me lo pidieron para que fuera a los entrenamientos del Santos Laguna” Agrega:

“Ya en Santos lo reciben el profesor Omar Tapia, los preparadores físicos, Tapia ahorita es de la sub 20, también Arturo López, “El Perrote”, quien hoy es el preparador físico de primera, ellos nos recibieron, sin embargo, fue la labor de Tapia, la que sin duda alguna fue fundamental en la carrera de Antuna, pues conforme paso el tiempo Uriel era relegado en las inferiores, no se le tomaba mucho en cuenta en Santos, es por eso que Tapia lo convoca a un viaje a Holanda, momento crucial, pues desde entonces la carrera del lagunero siempre ha ido en ascenso y ya no se ha bajado del avión”.

Explica Carlos que: “Yo les inculco a los niños que hay que luchar, hay que ser de los mejores a nivel nacional, a nivel mundial, por eso les digo que “De Charlie Soccer, Lerdo, Durango, México, para el mundo”, y la mentalidad de Uriel desde que llegó aquí, siempre supo que quería ser profesional, hoy de nueva cuenta para él es un reto regresar al futbol europeo, nosotros lo apoyamos, lo orientamos, en las últimas charlas, él comenta que es una enorme responsabilidad estar en Juegos Olímpicos, pero que lo hace representando a su país, a Lerdo y al estado de Durango, él siempre dice que nació en Gómez Palacio, pero se crió en Lerdo.

Carlos Escandón, desde su trinchera, el propio patio de su casa, ese que hoy funge y que durante varios años ha sido la sede de Charly Soccer, es una persona que ha vivido muy de cerca las experiencias por lo que ha surcado Uriel, vivió con él en Holanda, y está consciente del gran sacrificio que el lagunero, día con día, realiza para cumplir sus sueños.

En todo momento, Uriel Antuna mantiene comunicación con su institución formativa, Charly Soccer, a los jugadores de esta institución siempre los alienta a luchar con sus sueños, más allá de que siempre los ha apoyado de diferentes maneras.

Son estos capítulos, algunos pasajes de la historia de este jugador, orgullosamente duranguense, que el pasado miércoles le metió gol a Francia y que hoy, para avanzar a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, saltó a la cancha como titular y dio la asistencia para la primera anotación del equipo mexicano que con marcador de 3 goles por 1 derrotó a Sudáfrica. He ahí pues, de Lerdo, Durango, para el mundo, Uriel “El Brujo” Antuna.