[VIDEO] Conoce a Jesús Díaz Huerta, el "señor gol" de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- A sus 37 años de edad, Jesús “Chuy” Díaz Huerta parece vivir su mejor época de futbolista en las ligas de Canatlán, con 680 goles debidamente acreditados en las ligas futboleras municipales “Águila Azteca” y Peroneros.

En entrevista durante el programa "OpiniónEs", de El Sol de Durango, Chuy destacó su trayectoria inicial en este deporte, con las escuelas primarias “ Niños Héroes”, Soledad Álvarez, Colegio González y Valencia, secundaria "Mariano Balleza" y finalmente el CBTA #28.

Hijo del recordado exfutbolista Fidel Díaz Sifuentes y Socorro Huerta Campos, el entrevistado recuerda cómo al llegar a la institución técnica integró al seleccionado que participó en la tercera fuerza de la liga municipal, cuando tenía 16 años, en el año 2001, ganando en la gran final contra la oncena del barrio Los Treinta Viejos, al final del cual se coronó campeón, con 22 anotaciones.

Dejó de jugar siete años, para dedicarse a los quehaceres de la ganadería, donde se desempeña hasta la fecha, para regresar a las canchas el año 2008, con el equipo La Tuna, ya en primera fuerza, alzándose con su segundo trofeo de goleador, con 32 dianas.

Al igual que en el año 2001, se retiró de las canchas por otros siete años, de nuevo en el año 2015, ahora con la oncena Colonia Valenzuela, donde al final del torneo anotó 37 tantos, para recibir su tercer trofeo de romperedes.

Jesús Díaz Huerta, el "señor gol" de Canatlán / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

De ahí en adelante, su actividad se mantuvo constante, en equipos como Ganadería Centauro, Deportivo Cascajo, Deportivo Guve, deportivo San José de Gracia y actualmente participa con el Deportivo Hermanos Rodríguez, oncena con la cual recibirá dentro de 11 días su trofeo número 16 y una semana antes, el trofeo número 15, con la oncena Ex –A- 28, que participan en las Ligas Águila Azteca y Veteranos, respectivamente.





Una vida futbolera

Contrajo matrimonio con Margarita Rivera Guevara, con quien procreó a sus hijos Jacqueline Guadalupe, Jesús Raúl y Juan Carlos.

Hermano de Guadalupe, Fidel, Ana María, Antonio y Benjamín, de los cuales, en el caso de los varones, solo Fidel no se interesó por el futbol.

Con los palmarés que lleva, el entrevistado destaca la necesidad de que las escuelas y el gobierno municipal vuelvan a respaldar, organizar, promover el futbol entre los niños, más allá de escuelas que tiene un costo para los niños, debe ser un trabajo desde la escuela, con torneos por instituciones o por barrios.

Jesús Díaz destaca por se una persona muy organizada, suele llevar su registro personal por juego, haya anotado o no, situación que le ha permitido corregir fallas de las propias deportivas, que “pierden” cédulas arbitrales y al final los números que arrojan están con errores.

De igual manera, es claro al señalar que deben quitarse acuerdos en ligas locales, como aquella de no contabilizar más de cinco goles por encuentro a quien tiene la fortuna, mencionando que en su caso, en una ocasión anotó siete goles y solo le quisieron reconocer cinco, “ por acuerdo de la liga”.

También se refiere al acuerdo de liga de suspender encuentros cuando la diferencia en el marcador es de siete goles, algo que la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) no contempla y que viene a ser una falta de respeto al esfuerzo de equipos y jugadores; es algo que debe analizarse y de no estar acordado por la FIFA, eliminarse para no violentar derechos individuales del jugar, asevera.

Respecto a cuál es el secreto que hace la diferencia en la cancha, Chuy aseguró que el luchar siempre por la posesión y el encuentro de la pelota, destacar el juego de conjunto y buscar mantenerse sano físicamente.

Sin embargo, Chuy nunca entrena en el campo, su actividad en la ganadería no le da tiempo para practicar, pero busca mantenerse sano y siempre entrar a la cancha con la alegría de jugar y seguir haciendo amigos, pero lo que más lo distingue, más que su capacidad goleadora, es la gran sencillez en su trato personal.