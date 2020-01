[Video] Shaquille O'Neal rompe en llanto por muerte de Kobe Bryant

Shaquille O'’Neal y Kobe Bryant eran hermanos dentro y fuera de la duela, por eso, si a alguien le dolió el fallecimiento del "24" fue a Shaq, quien en un homenaje rompió en llanto.

Durante el programa "The Big Podcast with Shaq", el basquetbolista dijo entre lágrimas: "He estado viendo videos con él y es muy duro. Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Realmente perdí a un hermano".

“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”’@SHAQ on the loss of his brother, Kobe. pic.twitter.com/dM5i0DDgGK — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2020

"No voy a poder hablar con él en su ceremonia del Salón de la fama, ni bromear por cuantos anillos teníamos cada uno. No vamos a poder volver a decirnos que si nos hubiéramos quedado juntos hubiéramos ganado 10 anillos".

Ver esta publicación en Instagram There are no words to express the pain I’m going through now with this tragic and sad moment of loosing my neice Gigi & my friend, my brother, my partner in winning championships, my dude and my homie. I love you and you will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW ! Una publicación compartida por DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) el 26 de Ene de 2020 a las 1:33 PST

"Todavía somos el mejor dúo jamás creado. Eso nunca va a cambiar".

La dupla Shaq-Kobe es una de las mejores en la historia. Con este par, los Lakers ganaron los campeonatos de la NBA en 2000, 2001 y 2002.

O'Neal, quien compartió vestidor con Kobe en los Lakers y en la selección estadounidense, entre 1996 y 2004.

Con información de ESTO