Vielka Obregón Andrade campeona duranguense

La jugadora duranguense Vielka Obregón Andrade perteneciente a la escuadra del Club León de la Liga MX Femenil, con tan solo 14 años de edad debutó en dicho certamen en noviembre pasado, en estos momentos, la talentosa jugadora se encuentra en la ciudad de Durango tras la pausa del actual campeonato que ha generado la problemática denominada Covid-19.

La inocencia de su rostro combina con la garra, la disciplina y la constancia que Vielka le ha inyectado a sus juegos y entrenamientos, lo que hoy la convierten en un diamante a pulir, pues es la más pequeñita, en edad, del Club León.

Vielka es hija del ex portero de los Alacranes de Durango Juan Carlos “El Cubano” Obregón, lo que sin duda alguna ha sido una ventaja para su carrera, pues su padre, a pesar de su corta edad, la ha sabido guiar por la ruta del deporte, la entrega y la disciplina, para que Durango hoy pueda presumir a este gran talento y futuro de la Liga MX Femenil.

En la siguiente entrevista para El Sol de Durango, Vielka nos hace saber que está trabajando muy fuerte para tener la misma calidad futbolística con que cuentan las jugadoras de experiencia de la fiera, además de que esta consiente que su disciplina, poco a poco, la llevarán a seguir consiguiendo logros en esta difícil y complicada carrera como futbolista profesional.

Vielka platícanos de tus inicios en el futbol soccer y ¿Cómo es que llegas a las esmeraldas de León?

Comencé a jugar futbol desde los 9 años y tomé mi proceso en Centro de Formación de Futuros Futbolistas Profesionales –CEFOFFUTPRO- y en el Centro de Formación León Durango, de ahí comenzaron los sueños, desafortunadamente cuando iniciaba aquí no había liga, fue hasta los 12 años que empieza la actividad con la Liga MX Femenil, y yo decía “Quiero llegar ya”, yo iba mucho a los torneos regionales y nacionales con la intensión de que los visores me vieran, me vio el América, pero ir a la capital del país a los 12 años pues no se me hizo adecuado, esperamos tiempo, fui a una copa filiales de León y me reclutaron, a los 14 años me voy al club y ahí ficho con la fiera.

A pesar de sus 14 años de edad, la sabiduría de Vielka es impresionante, pues una de sus mejores frases en esta entrevista es la siguiente: La carrera del futbolista profesional es complicada, sin embargo, es la constancia y la disciplina de cada uno lo que te ayuda a superar los retos y sobre todo a lograr las metas impuestas.

¿Cómo ha sido tu estancia en León y este proceso que et ha llevado a ser parte de una de las 10 duranguenses que hoy en día juega en la Liga MX Femenil?

Ha sido muy complicado y muy largo el proceso con León porque soy la más chica del equipo, he tenido que trabajar día con día, más de mis demás compañeras para poder llegar a su nivel, pero al hacer bien las cosas el cuerpo técnico me ha dado la confianza, al grado de que muy rápido se me indica que se me dará la oportunidad y fue el 28 de noviembre que debuto ante las Xolas de Tijuana, íbamos ganando 2 por 0, me habla el entrenador, entre al campo y es un sentimiento inolvidable, emociones encontradas, todo mundo me dice que si tenía nervios, pero no fue así, porque yo tenía en la cabeza que había que hacer las cosas bien ya que ahí comenzaba mi carrera.

En tiempos del Covid-19 ¿Qué hace Vielka para no perder el ritmo?

En estos momentos de contingencia en el club nos están poniendo rutinas diarias, trabajamos por medios de videos, mandamos evidencias de nuestros entrenamientos, pero obviamente el querer es importante, fuera de eso hay que dar un extra, no conformarte, ya que las rutinas de la casa no se asemejan a los entrenamientos que normalmente hacemos en el club, pero a mí, personalmente me gusta hacer una actividad más, por lo que salgo a correr y realizar algunas actividades físicas más.

¿Qué viene para la Liga MX Femenil?

Ahorita por el momento no hay nada en concreto, se dice que no se sabe, que tal vez la próxima semana haya noticias, pero llevamos 5 semanas aquí en Durango y pues siempre ha sido la misma respuesta por parte del club, y pues mediante lo que ha emitido la Secretaría de Salud va ser a finales de mayo, pero no hay nada concreto, supongo que se tiene que reanudar el actual campeonato, afortunadamente para León femenil, es muy probable que se juegue una liguilla con los 8 equipos clasificados al momento y la fiera es uno de ellos.