Xóchitl Nevárez, duranguense que formó parte de pretemporada con Venados de Mazatlán

Esperando un llamado con la Selección Nacional Mexicana de Beisbol y con la finalidad de estar lista para ello, Xóchitl Xitlali Nevárez Nájera tuvo la fortuna de entrenar bajo las ordenes de Juan José Pacho, manager de los Venados de Mazatlán.

Xóchitl, desde muy pequeña se ha caracterizado por ser amante de los deportes y en el futbol soccer ha destacado con una serie de importantes escuadras de la ciudad de Durango, como con las Diablas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Además, siempre ha brillado en el softbol al representar a Durango y a novenas como Baja California, en esta, una de las disciplinas que mas ama y la cual la ha llenado de logros locales, nacionales e internacionales, además de ser la especialidad que la ha catapultado con Selección Nacional en el beisbol.

Una auténtica aventura fue la que vivió la duranguense Xóchitl Nevárez, quien al compartir con los lectores de El Sol de Durango su paso por Venados de Mazatlán, agradeció a su manager Juan José Pacho y a todos los jugadores, esos que durante los entrenamientos siempre compartieron su experiencia y mensajes con la talentosa pelotera que forma parte de la Selección Mexicana de Beisbol.

"Cuando recibí el llamado y la invitación por parte de Venados, en ese momento, no lo pensé, de inmediato dije que si, sin embargo, ya cuando iba viajando al Puerto me llegó la incertidumbre, me pregunté sobre la decisión que había tomado, porqué no iba a ser lo mismo, entrenar y jugar con hombres, era un gran reto, no obstante, ya en los campamentos de entrenamiento todo se dio a mi favor, bateaba, defendía y siempre estuve recibiendo consejos de los peloteros de Venados, y pues ahora, solo resta esperar que la situación del Covid-19 baje para poder regresar a Mazatlán", argumentó una emocionada y muy orgullosa Xóchitl Nevárez.

Foto: Cortesía | Xóchitl Xitlali Nevárez Nájera

Agregó que "iba a debutar como la primera mujer en el béisbol profesional pero salí positiva en Covid-19 y pues la oportunidad se esfumó, puesto que al dar positivo los peloteros de Venados son mandados a sus casas para aislarse y pues en mi caso me tuve que regresar a Durango para cumplir con ese proceso y así, evitar la propagación del virus", dijo.

Feliz, pero sobre todo, muy orgullosa es como en estos momentos se siente Xóchitl, quien prácticamente se ha convertido en la primera mujer en ser parte de una pre temporada con un equipo de beisbol profesional, en este caso, los Venados de Mazatlán, quienes militan en la Liga Mexicana del Pacífico.

La pelotera duranguense estuvo entrenando con los Venados de Mazatlán del 18 de septiembre al 6 de octubre del presente año, al lado de jugadores de la talla de Chris Robertson, Alejandro Soto e Iván Zavala, al aprovechar al 200 % la gran oportunidad brindada por el ex manager de los Generales de Durango, J.J. Pacho, sus trainers y peloteros de gran calidad.

En estos momentos Xóchitl se encuentra defendiendo los colores de CEFOFFUT-PRO en la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, en donde esta consolidada como goleadora de esta escuadra.

Es importante mencionar que Xóchitl, además de entrenar fútbol bardas profesional, intercala sus entrenamientos, pues continúa preparándose dentro de la disciplina del rey de los deportes en el parque de pelota Francisco Villa.

Xóchitl se encuentra a la espera del llamado por parte de la Selección Nacional Mexicana de Beisbol, quien en marzo próximo tiene agendado un evento muy importante, pues será parte del Mundial de la especialidad, el Women's Baseball World Cup, a celebrarse en Tijuana.

La joven fue reiterativa y enfatizó: "De igual forma estoy agradecida con la organización y el equipo de venados que me dieron más armas y sobre todo la confianza para seguir logrando mis objetivos dentro del béisbol", concluyó.