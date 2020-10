¡A celebrar! 3 de octubre, Día de "Chicas Pesadas"

Si tú como nosotros eres fan de la película "Chicas pesadas" sabrás que cada 3 de octubre todos vestimos de rosa, y para nuestros lectores que desconocen de qué hablamos no se preocupen porque aquí te contamos todo acerca de esta tradición.

Primero debemos reconocer que esta cinta “Chicas pesadas” se convirtió en un ícono de la cultura pop, protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

Pero, ¿por qué el 3 de octubre se celebra como su día oficial? No es porque este sea el día de su estreno sino por una de las escenas más populares en la que Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, le pregunta a Cady Heron (Lindsay Lohan), qué día era. Y él responde: “3 de octubre”.

"con la bendición de regina, comencé a hablarle más y más, el 3 de octubre me pregunto que día era"



Aunque para algunos podría parecer bastante simple, los fans de esta popular cinta han elegido esta fecha para conmemorar la icónica escena y de paso manifestar su gusto por esta fabulosa historia.

Además esta historia implementó la moda de usar prendas de color rosa los miércoles, ya que el grupo de "Las Plásticas" liderado por Regina George (Rachel McAdams), vestía ese color cada miércoles. Pero los fanáticos de esta cinta decidieron que cada 3 de octubre se debe vestir de rosa para honrar a la reina Regina George.

Esta película narra la historia de Candy, una adolescente que vivía en África con sus padres, pero un día deciden mudarse a la ciudad y ella debe ingresar a la secundaria. La joven que busca encajar se une a un grupo de chicas llamado "Las Plásticas", que suelen hacer la vida imposible de los demás, y sin imaginar el alto precio que tendrá que pagar por esta decisión.

La cinta fue escrita por la comediante Tina Fey, quien se basó en el libro “Queen Bees and Wannabes” de la autora estadounidense Rosalinda Wiseman.

En una entrevista con "The New York Times", la comediante muestra que se inspiró en su propia experiencia en el colegio, para adaptar el guión. “Revisé mis propios comportamientos en la escuela secundaria: comportamientos inútiles, venenosos y amargos que no sirvieron para nada”, Dijo.

La popular película se estrenó en abril de 2004, fue dirigida por Mark Waters, con un presupuesto de 17 millones de dólares, y recaudó 129 millones 42 mil 871 dólares a nivel mundial.