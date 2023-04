Acusan al influencer Adrián Marcelo de presunto acoso sexual

Adrián Marcelo, una de las figuras más controversiales en internet tras varias varias polémicas, de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán, esto luego de que una de sus exparejas lo acusara presunto acoso y abuso sexual.

El también conductor regiomontano volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que su exnovia narrara en su cuenta de Instagram como este abusó de ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina (@carolinalerma)

A través de su cuenta personal de Instagram, Carolina Lerma explica que suele compartir poco sobre su bienestar emocional en redes sociales al considerarse una persona reservada, sin embargo tras una lucha interna, asegura que está lista para hablar de la historia que la ha atormentado todo este tiempo.

Indicó que el hecho ocurrió el 4 de febrero de 2022, cuando se reunió con el youtuber, “fui victima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel ángel en 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza”, escribió la joven.

Pero al encontrarse ocurrió la pesadilla, “estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, el comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”.

Añadió, “me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo”.

La chica también describe que Adrián mostró una actitud cínica, para después externar comentarios ofensivos sobre su persona al negarse a tener relaciones sexuales con él.

“Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde un inicio, al final pude reaccionar y solo me retiré sin decir una palabra”, describió.

Inmediatamente el caso se viralizó y desatado críticas entre los internautas. Finalmente Carolina refirió que la denuncia que realiza, la cual incluye un audio del presentador de televisión, es para sanar y por todas esas mujeres que como ella han sido víctimas de violencia de género.

Hasta el momento el influencer o se ha pronunciado al respecto y solo se limitó a tuitear un gif del videojuego Grand Theft Auto en el que el personaje principal “CJ”, dice “oh, maldición, aquí vamos de nuevo”, en referencia a que se ve envuelto en una nueva polémica y como siempre muchos piden su cancelación.