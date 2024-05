¡Alerta! El modus operandi para enganchar a niños en las redes sociales

“Mi mejor amiga de Facebook se llama Laura, tiene 11 años y su color favorito es el morado. (…) Somos tal para cual, hasta cumplimos año el mismo día”, dice un texto que circula en internet, y que da muestra de la manera en que a través de las redes sociales llegan a los niños para engancharlos y hacerlos víctima de violencia sexual e incluso privarlos de la libertad.

Te puede interesar leer: Propone Ricardo López hasta 7 años de prisión para ciberdelincuentes

Y es que las redes sociales siguen siendo una herramienta peligrosa para los menores de edad, quienes además de no tener los conocimientos para usarlas, en medio de su inocencia no alcanzan a darse cuenta si alguien actúa mal en su contra. De ahí la importancia que los padres de familia supervisen lo que los hijos ven en la web, y sobre todo verifiquen si es que tienen conversación escrita con alguien.

Las redes sociales siguen siendo una herramienta peligrosa para los menores de edad / Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

Dicho texto comienza como una historia que cuenta una menor de edad que ya fue víctima, y que sirve de alerta respecto al modus operandi de los ciberdelincuentes para enganchar a menores de edad, a quienes los hacen grabarse sin ropa, o incluso salir de casa.

“Mi mejor amiga de Facebook y yo nos conocimos hace cuatro semanas. Ella me envió la solicitud y comenzamos a escribirnos. Mi mejor amiga y yo nos escribimos todos los días. Laura y yo tenemos muchas cosas en común. A las dos nos gusta mucho la Coca-Cola, las hamburguesas y la música reguetón. Somos tal para cual, hasta cumplimos años el mismo día”.

El ciberdelincuente, que claramente no tiene 11 años, ni tiene los mismos gustos de su víctima, actúa incluso por meses. Hay casos en que los padres se dan cuenta a tiempo, pero en otros, sí se consuma el delito.

La importancia que los padres de familia supervisen lo que los hijos ven en la web, y sobre todo verifiquen si es que tienen conversación escrita con alguien / Foto: Jaime Ramírez / El Sol de Cordoba

“Yo amo mucho a mi mejor amiga, yo quería contarle a mis padres acerca de ella, pero Laura me dijo que no lo hiciera porque si mis padres se enteran, lo más probable es que me quiten el teléfono y la laptop. Y si eso pasa ya no podría volver a escribirle. Mi mejor amiga me explicó una vez que a los padres no les gusta que los niños estén escribiéndose con otros niños en las redes sociales porque a ellos no les gusta que los niños se diviertan. Yo creo que Laura tiene razón, tal vez por eso mis padres nunca juegan conmigo, porque no quieren que yo me divierta. Eso ya no importa, mi mejor amiga si quiere que yo me divierta y ella siempre quiere jugar conmigo”, continúa el texto que ya es viral en las redes sociales.

El ciberdelincuente actúa incluso por meses. Hay casos en que los padres se dan cuenta a tiempo, pero en otros, sí se consuma el delito / Foto: Perla Rodríguez / El Sol de Durango

“Mi mejor amiga también me enseña muchas cosas. Ella me está enseñando a bailar reguetón. Laura me envió hace una semana videos de ella bailando reguetón para que yo aprendiera cómo se hace, y ya más o menos estoy aprendiendo”.

Ahí no para todo, pues conforme la víctima se emociona más con “su amiga”, va tomando más confianza y termina haciendo todas y cada una de las cosas que le piden.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Ella me dijo que hiciera un video bailando y se lo enviara para ver si lo estoy haciendo bien, y eso hice, aunque al parecer lo estoy haciendo muy mal. Mi mejor amiga me dijo que tengo que mover más mi cuerpo, además de que debo revolcarme más en el suelo porque así es como lo hacen las mujeres que si saben bailar reguetón”.

Las cosas suben de tono, y le piden a la menor bailar con más soltura y más elástica. Incluso le envían videos de otras niñas para que vea cómo lo hacen y tratar de hacerlo lo mejor posible.

El ciberdelincuente actúa incluso por meses. Hay casos en que los padres se dan cuenta a tiempo, pero en otros, sí se consuma el delito / Foto: Perla Rodríguez / El Sol de Durango

“Ella me reveló cuál es el secreto para aprender a bailar como toda una profesional. Laura me dijo que lo único que tengo que hacer es quitarme la ropa y bailar desnuda porque así no tengo que preocuparme de que la ropa se me rompa y puedo estirarme mucho mejor. Yo le dije que no iba hacer eso porque me da mucha pena, pero ella me dijo que era algo normal y que todas las mujeres que saben bailar reguetón como profesionales aprendieron así. Ya cuando yo tenga más soltura puedo ponerme a bailar con la ropa puesta. Eso me dijo ella y la verdad si tiene sentido”.

El ciberdelincuente, aún escondido detrás de otra identidad, le dice a la víctima que no debe tener pena, pues le asegura que es algo normal, y que muchas otras niñas lo hacen sin vergüenza.

“Yo al principio no le creía a mi mejor amiga, pero ella me enseñó un montón de videos de otras niñas desnudas bailando reguetón y la verdad si se ven más sueltas y cómodas. Laura me dijo que es algo que no tiene que darme pena, por eso también me enseñó esos videos para que viera cómo otras niñas bailan desnudas y no tienen nada de pena, porque eso al final es algo completamente normal”.

La importancia que los padres de familia supervisen lo que los hijos ven en la web, y sobre todo verifiquen si es que tienen conversación escrita con alguien Foto: Moisés Nava / Cuartoscuro

Llega el momento en que la niña cae ante la insistencia y la forma en que platica con “su amiga”, desafortunadamente. “Ayer le envié mi video bailando desnuda a mi mejor amiga y me dijo que lo estoy haciendo muy bien, que ya estoy aprendiendo, aunque me aconsejó que sería mejor si ella está en persona enseñándome”. Aquí llega una “brillante idea” que se le ocurrió a Laura; pues según su modus operandi, ya es momento de escalar en su delito.

El ciberdelincuente actúa incluso por meses. Hay casos en que los padres se dan cuenta a tiempo, pero en otros, sí se consuma el delito / Foto: Perla Rodríguez / El Sol de Durango

“Ella me pidió que le diera la dirección de mi casa, me dijo que puede venir con sus papás mañana a verme y enseñarme a bailar, esto me hace muy feliz porque al fin voy a conocerla. Pero mi mejor amiga me pidió que le hiciera un gran favor, me dijo que como ella es muy penosa, al igual que yo, prefiere que yo la espere sola afuera de la casa para hablar un rato con ella y así hacerla sentir más cómoda antes de presentarla a mis padres. Me pidió que le hiciera ese favor y a cambio ella traerá Coca-Cola y unas hamburguesas para que comamos juntas mientras vemos la televisión. Yo la verdad no tengo ningún problema, total mis padres no se van a dar cuenta si salgo cuatro minutos afuera de la casa”.

“Mañana es el gran día, al fin voy a conocer a mi mejor amiga... Mi mejor amiga de Facebook”, finaliza la historia que se repite con miles de niñas e incluso niños en todo el país.