Alineación de planetas en abril: ¿Cómo y cuándo verlo desde México?

¿Alguna vez te imaginaste poder observar una alineación planetaria? Esto será posible a mediados de abril. Sin duda el espacio exterior no nos termina de sorprender por su complejidad y es que aún hoy se desconoce mucho de él pese a los avances tecnológicos.

Quizás nos falten siglos e incluso etapas de evolución para poder comprender una parte de lo que realmente se vive o pasa en el cosmos, sin embargo, en nuestro tiempo actual seremos testigos de un raro suceso astronómico en abril.

Te recomendamos: Descubren la galaxia más lejana de la historia

Pese a que cada año se celebran sucesos astronómicos, en este 2022 podrás presenciar algunos por única ocasión por su rareza, mientras que otros los verás cada cierto tiempo.





Alineación planetaria en abril del 2022

Este año disfrutaremos de distintos espectáculos astronómicos, así que alista tu telescopio y anótalo en el calendario; además de lluvias de estrellas y eclipses el 17 de abril habrá una alineación planetaria muy rara en el hemisferio norte, la conjunción de Saturno, Marte, Venus y Júpiter.

Los cuatro planetas formarán una alineación planetaria perfecta que se podrá apreciar antes del amanecer, tres de estos planetas llevan alineándose desde marzo y esta vez, Júpiter se les unirá.

Prepárate, también a esta fiesta planetaria se les juntará la Luna, esto ocurrirá el 23 de abril y estará en fase de cuarto menguante, sin embargo, será más difícil de observar, en sitios que no estén tan iluminados podrá verse con mayor claridad.

Ciencia El tiempo en Marte es diferente al de la Tierra: NASA explica la razón

¿Qué es una alineación planetaria?

La llamada alineación no se refiere a los cuerpos en una sola línea recta, sino más bien cuando objetos celestes se observan de un mismo lado del cielo, en un ángulo de 26 grados de arco. Aunque este fenómeno no es muy común no tiene efectos gravitacionales sobre la Tierra.

Si en algún momento de la vida se diera una alineación total de los ocho planetas las fuerzas gravitacionales ejercerían una fuerza 10 000 veces menor que el que la Luna ejerce a diario, esto de acuerdo a estudios de la UNAM.

En ocasiones los planetas parecieran acercarse unos de otros, pero cuando su separación es mínima se le llama conjunción, esto pudiera darse entre varios planetas o incluso la Luna y el Sol.

Un fenómeno parecido al que pronto ocurrirá sucedió un cinco de mayo pero del año 2000 cuando cinco planetas estuvieron alineados y pudieron observarse a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y además el Sol y la Luna los cuales estuvieron muy cerca.

Foto: Pixabay

¿Cómo puedo observar los eventos estelares?

Para poder apreciar estos fenómenos en el cielo no necesitas de alguna protección, puedes utilizar un telescopio o tus miralejos, pero también podrán ser vistos sin la ayuda de estos aparatos, ten en cuenta que debe de tratar de observarlos en lugares que carezcan de contaminación lumínica.

Agenda astronómica en 2022

El cielo de abril tendrá fenómenos astronómicos que enamoraran a los amantes del espacio, entre ellos está la primer lluvia de estrellas líridas, los cuales se podrán apreciar si las condiciones climáticas lo permiten.

Luna rosada el 16 de abril

La Luna rosada se podrá ver en el cielo el 16 de abril, así que prepara una buena cámara para capturar algunas fotos, durante esta fase la superficie de este satélite natural es iluminada totalmente por el sol y debido a su inclinación con respecto a la Tierra su brillo es del 99.9%.

Su nombre tiene su origen gracias a los nativos de Norteamérica, quienes acuñaron ese nombre por Wild Ground Phlox, un flor que crece en la estación de primavera en esa zona.

Se podrá observar a partir de las 18.55h (UTC) solo desde el hemisferio norte, no se verá en el horizonte hasta después del atardecer, y como está en fase de Luna Llena solo durará 20 minutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTIN BALANCE | CYT (@martinbalance_)

Lluvia de líridas del 22 y 23 de abril

Esta lluvia es de las más antiguas conocidas, se trata de la más antigua conocida por el hombre, tiene 2.700 años de observaciones, de acuerdo a la NASA.

Su nombre se debe a la constelación de Lyra, se ubica entre las constelaciones de Hércules, Drago y Cygnus.

Podrá verse del 15 hasta el 29 de abril, pero se apreciará mejor entre el 22 y el 23 cuando la luna ya no se encuentre menguante, también se podrán observar 18 meteoritos por hora en el planeta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Jara (@cjarafotografo)

Observación de Mercurio el 29 de abril

Mercurio estará en su máxima distancia al Sol lo que podrá ser observado fácilmente en el cielo nocturno (este fenómeno sucede cada cuatro meses, de acuerdo a Earth Sky. Para este evento se recomienda usar un telescopio de alta gama ya que permitirá percibir el disco característico de este planeta iluminado por la estrella más grande de nuestro sistema solar, el Sol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Timothy Patrick Kirby (@justtimk)

Eclipse solar el 30 de abril

Este eclipse será el primero en 2022, se observará principalmente al suroeste de Sudamérica, sin embargo, si quieres verlo desde México será necesario que busques instrumentos de largo alcance y usar protección.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua