Among Us llega a consolas PlayStation con contenido exclusivo

Este jueves, se anunció que Among Us llegará a las consolas de PlayStation con contenido exclusivo de Ratchet & Clank, noticia que causó revuelo entre los usuarios de redes sociales.

Los objetos exclusivos para la versión de Among Us en PS5 y PS4 son:

Un traje

Un sombrero inspirado en Ratchet

Una mascota (Clank) para el juego

Among Us llega a consolas PlayStation/ Foto: Cortesía | PlayStation.Blog

Sin embargo, aún no se ha especificado la fecha de lanzamiento del juego pero algo si es seguro, que su llegada será durante el verano de 2021.

Cabe destacar que Among Us está disponible actualmente en PC, dispositivos móviles y Nintendo Switch. Pero proximamente también se lanzará en Xbox Series X/S y Xbox One también en verano. Mientras que la llegada a Sony aún no se ha confirmado.

Este juego se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de la actualidad.