Así es BeReal, la red social que te aleja de la "vida perfecta" de Instagram

Cuando hablamos de redes sociales generalmente pensamos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat o Tik Tok, ya que son mundialmente conocidas. Pero lo cierto es, que en la actualidad existe una infinidad de opciones en el mercado, sin embargo hay una en particular que ha comenzado a llamar la atención de la generación Z, se trata de BeReal, una app que te permite mostrar la manera más real y auténtica de tu vida.

Te puede interesar: Millennials conocen a sus sucesores, la Generación Z

BeReal es relativamente nueva, fue creada en 2020 por Alexis Barreyat, un empresario francés de 25 años de edad, quien harto de los filtros y la dictadura de la perfección instaurada en las redes sociales, apostó por la fugacidad y lo real. Plantea alejarse del concepto de redes como Instagram o Snapchat, y no solo mostrar tu lado sin filtros, si no el más real, en el que compartes un momento aleatorio de tu día, sin previo aviso.









¿Cómo funciona?

Entre las reglas de esta nueva red social destacan algunas bastante peculiares, como el que no se puede compartir contenido cuando se desee, sino cuando lo indique la app.

Da dos minutos para crear las fotos y todos los contactos comparten el contenido creado a la vez, además no puedes ver la foto de otra persona si tú aún no has publicado la del día.

via GIPHY

Su espíritu está basado en la naturalidad. Y sí, también es una aplicación móvil para compartir fotos con amigos, pero incluye un desafío lúdico y algo irreverente para obligar a su usuarios a no posar demasiado.

BeReal es una red social que comunica a sus usuarios utilizando las fotos que suben en momentos muy concretos del día; se toman al momento y capturan tanto la parte trasera del teléfono como la delantera. Hasta aquí todo es más o menos común, lo que sí resulta peculiar son las limitaciones que impone Be.Real.

Si quieres ser parte de esta comunidad, solo debes tener en cuenta lo siguiente:

No se puede compartir contenido cuando se desea, solo cuándo la app lo notifique.

BeReal envía a sus usuarios una notificación que les informa que tienen dos minutos para hacer una foto con cámara trasera y delantera de forma simultánea.

Una vez recibida la notificación, los usuarios tienen 2 minutos para hacer su foto. Pasado este tiempo, la oportunidad desaparece.

La foto la puedes poner en forma pública o privada, eso es una elección que el propio usuario tomará antes de subirla.

Una vez en la app, la foto podrá ser vista por todos los contactos de BeReal y también podrán comentarla.

Las fotos de borran cada día una vez llega el momento de subir una nueva foto.

Foto: cortesía | Be Real

Es importante saber que BeReal obliga a dejar el número de teléfono, la confirmación se recibe por mensaje de texto. Es necesario también disponer de un nombre de usuario. Y, pese a que la app pide acceso de localización a la hora de compartir las fotos, resulta posible no otorgarle ese permiso; igual que el de acceso a los contactos (para comprobar quién está registrado en BeReal).

Una vez que te hayas cumplido con el registro podrás interactuar y conocer más a fondo la aplicación ya que esta elimina filtros o la opción de repetir una foto. Es decir, el ángulo bueno se tiene que conseguir sacar a la primera, sino ya no se puede subir más contenido a la app. En definitiva, el postureo se elimina. Así que dependerá de ti buscar el ángulo perfecto para sacar una buena foto.

La app está disponible tanto en Android como en iPhone.









La nueva app favorita de los famosos

La cantante Rosalía y la modelo Ashley Graham son algunas de las celebridades que se han sumado a BeReal. La app es relativamente nueva, sin embargo en Estados Unidos ha alcanzado su máximo de popularidad, ya que es la aplicación más descargada de la App Store.

soy amiga de la rosalia en el be real vosotros que tenéis pic.twitter.com/KoQtuq9vF1 — andrea 🧚🏼‍♀️ (@andreahl02) August 16, 2022

Rosalía, por ejemplo, se estrenó con las fotos de un pequeño altar repleto de imágenes de vírgenes y santos, una selfie en la que posaba con su chaqueta al estilo Motomami.

Mientras que Ashley Graham compartió una foto de su rutina de belleza y todos los artículos que emplea. En esta podemos observar su baño y cómo se prepara antes de comenzar con su jornada laboral.

Pero sin duda quienes se han apropiado de esta red social son la generación Z, quienes la describen como auténtica y que te permite conectar de manera real con otras personas.