Black Eyed Peas ofrecerá un concierto gratuito en Durango

Durango se prepara para una sorpresa musical sin precedentes: Black Eyed Peas, la icónica banda estadounidense, se presentará por primera vez en la ciudad en un evento gratuito como parte de su gira Summer 2024.

La noticia fue confirmada por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien destacó la importancia de este acontecimiento para la comunidad. El concierto se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en la zona de las expobandas de la Feria Nacional Durango.

"Mucha gente aportó para que esto pudiera hacerse realidad, y les voy a ir platicando más adelante. ¡En Durango siguen pasando GRANDES COSAS!", señaló el gobernador, subrayando el esfuerzo colectivo que permitió la realización de este concierto gratuito, una oportunidad única para disfrutar de uno de los grupos más influyentes del pop y hip hop contemporáneo.

¿Quiénes son Black Eyed Peas?

Black Eyed Peas es una banda que ha dejado una huella profunda en la música popular de las últimas décadas. Formada en Los Ángeles en 1995, la agrupación ha sabido reinventarse y evolucionar, fusionando géneros como el hip hop, pop, dance y música electrónica. Integrada por will.i.am, apl.de.ap, Taboo y, anteriormente, Fergie, el grupo ha conquistado al público global con éxitos como "Where Is the Love?", "I Gotta Feeling", y "Boom Boom Pow".





El grupo es conocido por sus letras pegajosas, ritmos vibrantes y una energía en el escenario que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Black Eyed Peas sigue siendo un referente en la música, manteniéndose vigente y relevante con su estilo único y colaboraciones innovadoras.