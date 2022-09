El rey exánime está de vuelta

Hace algunos meses atrás la empresa de videojuegos "Blizzard Entertainment" anunció el regreso de "Wrath of the Lich King" en su versión "classic" de la franquicia de "World of Warcraft", expansión que para muchos ha sido una de las mejores entre las ocho que existen hasta el momento siendo esta la segunda en lanzarse en el año 2008.

World of Warcraft es un videojuegos de rol multijugador en línea el cual fue lanzado el 23 de noviembre del año 2004 un lugar donde la horda y la alianza dos facciones enemigas representadas por humanos, gnomos, orcos, elfos entre otras comparten el mundo de Azeroth estando constantemente en guerra por el territorio y en algunas ocasiones dejando esas disputas de lado y uniéndose para combatir amenazas mayores.

El juego se ha convertido en uno de los títulos más importantes y más jugados en el mundo de los videojuegos añadiendo contenido y experiencias nuevas en cada una de sus expansiones a lo largo de los años, sin embargo fue perdiendo popularidad a lo que 'Blizzard Entertainment’ decidió dar un golpe a la nostalgia de todos aquellos que alguna vez llegaron a ser parte de este mundo de fantasía y con el que muchos crecieron ya hace más de 20 años.

The Lich King awaits your arrival.



🎥 Hurricane for #WrathClassic pic.twitter.com/d8TPD8TCbM — World of Warcraft (@Warcraft) September 22, 2022

El regreso de esta expansión tan esperada causó furor entre los fanáticos de la saga en la versión previa al parche de actualización saturando los mega servidores de la compañía de 'Blizzard' generando enormes colas para ingresar al juego de hasta seis horas de espera, lo que llevó a la empresa a la apertura de más servidores y el realizar traslados gratuitos entre ellos para liberar en medida la sobresaturación de los jugadores.

Esta segunda expansión de esta franquicia ha sido una de las versiones más jugadas en servidores privados y gratuitos desde su lanzamiento, por lo que muchos usuarios no quisieron perder la oportunidad de entrar al juego original y ser parte de esta nueva experiencia que quizás en su momento no tuvieron la oportunidad de probar.









¿Cómo jugar el juego original?

La sobrepoblación en los servidores de juego es un indicio de la cantidad de gente que ha esperado el regreso de esta versión de la saga de ‘World of warcraft’, pese a que para poder ingresar se requiere el pago de una mensualidad de 200 pesos mexicanos.

Los pasos para ingresar son los siguientes:

Crear una cuenta en la página de Blizzard

Descargar la plataforma de juegos de Battle.net’

Descargar el juego de ‘World of Warcraft’ Classic en su versión de ‘Lich King’

Pagar la mensualidad en la tienda de la plataforma

Acceder al juego, elegir una de las regiones disponibles

Elegir uno de los servidores disponibles teniendo cuidado de cual elegir siendo que algunos de estos ya han sido bloqueados por la sobrepoblación y otros están llenos y a punto de bloquearse por el momento.

Dependiendo de la región será la hora del lanzamiento mundial lo que lleva que en ciertas partes el lanzamiento sea hasta el día 27 de septiembre.

Blizzard trae de vuelta al rey exánime / Foto: Blizzard









¿Qué viene para el mundo de Warcraft?

El regreso de la versión favorita de muchos no fue lo único que causó furor en las redes sociales a los jugadores de esta saga, Blizzard anunció para la versión original del juego su novena expansión ‘Dragonflight’ la cual se espera verá la luz en diciembre del 2022 la cual añadirá nuevos lugares así como su nueva raza y clase exclusiva llamada “evocadores dracthyr”

Se espera que esta nueva expansión supere a la actual de ‘Shadowlands’ la cual cierra el ciclo del rey exánime en la historia de este juego y en opinión de varios jugadores califican a lo que esta por venir como prometedor.