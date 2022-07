Carlos Santana se desmaya en pleno concierto en Michigan, EU

El guitarrista Carlos Santana se desvaneció mientras tocaba en un show. Tras una hora el famoso guitarrista se desmayó y de inmediato se bajó el telón, posteriormente, fue trasladado a un hospital.

Aún no se sabe las causas, ni se ha dado a conocer el reporte médico, sin embargo, mediante un video de un fanático se alcanza a ver como el guitarrista estira su brazo como si se estuviera despidiendo de su público, lo cual ha hecho pensar que Carlos Santana salió consciente del escenario.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 6, 2022

Santana se encontraba tocando en el Pine Knob Music Theatre, como parte de su gira Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire.

Fue tras una hora de concierto que el legendario guitarrista se desmayó, las redes sociales rápidamente comenzaron a publicar imágenes de lo sucedido.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT — Roop Raj (@rooprajfox2) July 6, 2022

Recordemos que Santana fue sometido a operación en el 2021, sin embargo, tuvo que cancelar todos sus conciertos en esas fechas.

Las reacciones de sus amigos no se han hecho esperar, así lo ha manifestado el cantautor y productor Philip Bailey.

"Estábamos en nuestro autobús de gira cuando escuchamos la noticia de que Carlos se derrumbó en el escenario."[...] Seguiremos rezando para que no sea tan grave", señala el tuit.

We were on our tour bus when we heard news of Carlos collapsing on stage. It was really hot up on stage tonight. We began to pray and were blessed by the video’s on social media that show him waving at fans as he left the stage. We’ll continue to pray that it wasn’t serious 🙏🏿❤️ — Philip Bailey (@PhilipBaileyEWF) July 6, 2022