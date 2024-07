Xbox ha decidido sumarse al entusiasmo generado por la próxima película "Deadpool & Wolverine" con el lanzamiento de un control especial. Este innovador dispositivo está modelado con la peculiar forma del trasero del personaje interpretado por Ryan Reynolds en Marvel.

El control, diseñado para funcionar con Xbox Series S/X y también compatible con computadoras, ha sido bautizado por la compañía como el "Cheeky Controller". Según Xbox, está inspirado en el icónico y perfectamente redondeado trasero de Deadpool, y las imágenes reveladas sugieren que fue "diseñado por Deadpool" mismo.

It’s actually perfectly ergonomic



Introducing the Cheeky Controller designed by Deadpool.@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in theaters July 26 pic.twitter.com/0Yp0HgleF4 — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

Para obtener este control único, los interesados tendrán la oportunidad de participar en un sorteo global organizado por Xbox. Solo los residentes de los países donde Xbox tiene presencia oficial, incluyendo México, podrán participar. La dinámica es sencilla: seguir la cuenta oficial de Xbox en la red social X y compartir el post del sorteo.

'Cheeky Controller': el control de Xbox inspirado en el "trasero perfecto" de Deadpool / Foto: Marvel

Además del "Cheeky Controller", Xbox también ha anunciado el lanzamiento de una edición especial de la consola Xbox Series X inspirada en Deadpool, la cual incluirá detalles como dos catanas en la parte posterior y dos controles con el mencionado diseño del trasero. Este paquete exclusivo tiene un valor estimado de más de 800 dólares.

Make his finest asset yours



Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌



Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

A pesar de su diseño distintivo, Xbox asegura que el control es completamente ergonómico y adecuado tanto para juegos en Xbox Series S/X como en computadoras.

El periodo para participar en el sorteo inició el 17 de julio y concluirá el 11 de agosto próximo. No te pierdas la oportunidad de ganar este codiciado artículo de colección.

¿Cuándo se estrena "Deadpool & Wolverine" en México?

La esperada película que reúne a Deadpool y a Wolverine, marcando el regreso del último a la gran pantalla, llegará a los cines el 26 de julio a nivel mundial. Las preventas de boletos ya están disponibles en algunas salas de cine en México.

Con el lanzamiento de un nuevo control exclusivo inspirado en Deadpool, Xbox ha capturado la atención de los fanáticos. Dando un toque de originalidad a la experiencia de juego. ¿Participarías en este sorteo ? Quizás puedas ser tú el ganador de este "Cheeky Controller"