Guía completa para observar el cometa Tsuchinshan-Atlas

El 9 de enero de 2023, desde el Observatorio de la Montaña Púrpura (Tsuchinshan) en China detectaron un objeto que a los pocos días perdieron. Días después, el 22 de febrero el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), en el Observatorio Sutherland en Sudáfrica, lo redescubrió, pero al investigar más, lo encontraron en fotografías del 22 de diciembre de 2022, tomadas por el proyecto ZTF del Observatorio Monte Palomar en California.

Una vez que se comprobó su naturaleza cometaria, recibió el nombre de C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS.

El cometa se encontraba a una distancia menor a la del planeta Saturno, a 7.3 UA (Unidad Astronómica), y equivale a la distancia Tierra- Sol, de 150 millones de km. Es decir, el cometa estaba a 7.3 veces la distancia Tierra - Sol.

Desde los primeros cálculos se supo que el cometa podría verse a simple vista entre septiembre y octubre de 2024.

El cometa avanza a 80.74 km/s, en sentido opuesto a todos los planetas, es retrógrado. Además, su órbita está muy inclinada a 139°. Se piensa que el cometa proviene de la Nube de Oört, un conglomerado de rocas de hielo que envuelve al Sistema Solar, a una distancia de 2 mil UA a 200 mil UA del Sol.

Los cometas son rocas de hielo, que al avanzar al interior del Sistema Solar, el calor del Sol va en aumento, la roca de hielo comienza a evaporarse y a expulsar gases atrapados al interior, a veces en explosiones. Alrededor del hielo se forma una nube de vapor y gas llamada Coma, y aparece la distintiva Cola de los cometas, de vapor, gas y piedritas de hielo expulsadas. A veces aparece una segunda cola, formada de iones (partículas cargadas), por la interacción del cometa con el viento solar (partículas). Conforme vaya creciendo la Coma, más luz del Sol reflejará y ese será el brillo del cometa.

El cometa Tsuchinshan-ATLAS podría tener un periodo orbital de 26 mil años, es decir, el cometa viene una y otra vez cada 26 mil años. Sin embargo, a esa distancia los cálculos no son precisos y podría ser que el cometa no tenga una órbita cerrada sino abierta, y por lo tanto, este sería su primer y único paso, para que después de rodear al Sol, sea expulsado del Sistema Solar y no regrese jamás.

El perihelio y el perigeo. | Gráfico JPL Small-Body Database/Germán Martínez Gordillo

El cometa venía aumentando su brillo, como se había calculado, pero entre mayo y junio de 2024 el brillo se estancó, y los astrónomos pensaron que el cometa se había desintegrado. Sin embargo, pronto se recuperó.

Se le ha llamado el Cometa del Siglo, por la expectativa que ha generado. Es un término muy prematuro, ya en 2013 tuvimos otro "Cometa del Siglo", el cometa ISON, el cual brillaría tanto como la Luna Llena, solo si sobrevivía a su perihelio (menor distancia al Sol), lo que no sucedió.

Cuándo observarlo

En las primeras semanas de septiembre el cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS se encuentra en el cielo del amanecer. Se espera que alrededor del día 20, el cometa brille lo suficiente para observarlo a simple vista. Búsquelo a partir de las 5:30 a. m. Al este, por donde minutos después "saldrá" el Sol. Estará muy cerca del horizonte.

Siete días después, el 27 de septiembre, el cometa Tsuchinshan-ATLAS alcanza el perihelio, la menor distancia al Sol, a una distancia entre la órbita de Mercurio y Venus, a 58 millones 492 mil 767 km (0.391 UA) del Sol. En ese momento el cometa tendrá su máximo brillo. Para entonces aparecerá la Luna en el cielo matutino.

Búsquelo a partir de las 5 a. m. y hasta el amanecer, al este. El día 30, la Luna estará al norte del cometa, y ambos objetos estarán casi a la misma altura sobre el horizonte.

El cometa Tsuchinshan-ATLAS en octubre. | Gráfico: Stellarium/Germán Martínez Gordillo

Al pasar los días, el cometa irá bajando, dificultando su observación.

El 9 de octubre el cometa estará a un lado del Sol, recorriendo el cielo de día. No podrá observarse, a menos que presente un brillo descomunal.

A partir del siguiente día, el 10 de octubre, el cometa brillará al anochecer, esta vez al oeste, por donde "se oculta" el Sol para dar inicio a la noche.

En los siguientes días, apenas anochezca, con el cielo aún claro, busque al cometa arriba de donde "se ocultó" el Sol, deberá verse a simple vista. El cometa estará ahí por pocos minutos, hasta sumergirse en el horizonte. Sin embargo, por cada día que pase, el cometa irá ganando altura, alejándose del Sol, podremos verlo por más tiempo en la noche. Cerca brilla el planeta Venus.

El 12 de octubre el cometa alcanzará el perigeo, la menor distancia a la Tierra, a 70 millones 610 mil 195 km. (0.472 UA) de nosotros.

El día 14, el cometa estará casi a la misma altura del brillante planeta Venus.

Para entonces, el cometa irá disminuyendo su brillo. Alrededor del 20 de octubre dejaríamos de verlo en las ciudades, por la contaminación lumínica, pero aún sería observable desde colonias o poblaciones con poca contaminación lumínica.

En noviembre se vería solo con binoculares o telescopio y en algún momento de diciembre, se perderá de vista.

El cometa deberá ser un hermoso espectáculo si las predicciones de los astrónomos se cumplen. Sin embargo, es difícil predecir el comportamiento de un cometa. Por ejemplo, se desconoce si el cometa tiene fisuras, de ser así, conforme aumente la expulsión de vapor y gas al irse acercando al Sol, el cometa podría explotar y desintegrarse. Es una posibilidad. O podría brillar más de lo esperado. Solo el tiempo dirá si estamos ante el Cometa del Siglo.

