Estudio revela los factores que convierten al Covid-19 en una enfermedad crónica

Un reciente estudio realizado realizado por el King's College de Londres, reveló cuáles son los factores que convierten al Covid-19 en una enfermedad crónica.

Agregó que una de cada 20 personas contagiadas con SARS-CoV-2, puede permanecer enferma hasta por ocho semanas.

Los científicos señalan que algunas personas que han sido diagnosticadas con Covid-19, refieren que siguen sintiéndose cansados o con debilidad en el cuerpo a pesar de haberse contagiado hace varios meses, lo que podría ser indicador de que padecen “Covid de larga duración” o Covid-19 crónica.

Los pacientes que participaron en la investigación tuvieron que informar sobre la sintomatología que habían presentado durante la enfermedad. Gracias a esto se concluyó que tener más de cinco síntomas diferentes durante la primera semana, es uno de los factores de riesgo clave.

Por su parte, la doctora Claire Steves del King's College advirtió que un paciente que presenta tos, fatiga, dolor de cabeza, diarrea y que haya perdido temporalmente el sentido del olfato, estaría en mayor riesgo que aquel que sólo haya presentado tos.

Coronavirus update: New restrictions in place for London from 17 October. Find out what it means for our King's community: https://t.co/d8zBAqDPCT — King's College London (@KingsCollegeLon) October 16, 2020

En este nuevo estudio se demostró que los hombres estarían en mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa y morir de Covid-19, mientras que las mujeres serían más propensas al “Covid de larga duración”. El riesgo se incrementa si se tienen sobrepeso o asma.

Cuando un paciente de Coronavirus mantiene algunos síntomas por tiempos prolongados, se le cataloga como “Covid de larga duración”.

El estudio señala que los síntomas específicos de este padecimiento pueden variar de persona a persona, pero el más común es la fatiga.

Los científicos señalaron que hay casos en los que las personas enfermaron en marzo y aún en octubre siguen padeciendo los síntomas de la enfermedad.

Puede haber fiebre, tos, pérdida de olfato o insuficiencia respiratoria, los cuales pueden aparecer y desaparecer de manera intermitente.

Pero, cuáles son las peculiaridades en su biología que representan una amenaza única para nuestros cuerpos. Según señala el profesor Paul Lehner de la Universidad de Cambridge, existen cinco características que hacen mortal al Covid-19.

via GIPHY

Maestro del engaño

En las primeras etapas de una infección el virus es capaz de engañar al cuerpo.

El coronavirus puede estar corriendo desenfrenadamente en nuestros pulmones y vías respiratorias y, aun así, nuestro sistema inmunológico piensa que todo está bien.

Se comporta como un asesino a la fuga

La cantidad de virus en nuestro cuerpo comienza a alcanzar su máximo el día antes de que empecemos a enfermarnos.

Pero toma al menos una semana antes de que el Covid progrese hasta el punto de que el infectado necesite tratamiento hospitalario.

Es nuevo, nuestros cuerpos no están preparados

Hay otros cuatro coronavirus humanos, los cuales causan síntomas de resfriado común.

La profesora Tracy Hussell, de la Universidad de Manchester, explica la diferencia: "Este es uno nuevo, de modo que no creemos que haya mucha inmunidad previa".

La novedad del Sars-CoV-2, que es su nombre oficial, puede ser "un gran shock para su sistema inmunológico".

Construir una defensa inmunológica desde la nada es un verdadero problema para las personas mayores, ya que su sistema inmunológico es lento

Aprender a combatir una nueva infección implica mucho ensayo y error por parte de dicho sistema.

Pero en la vejez producimos un conjunto menos diverso de células T, un componente central del sistema inmunológico, por lo que es más difícil encontrar unas que puedan defenderse contra el Coronavirus.

Hace cosas peculiares e inesperadas al cuerpo

Covid comienza como una enfermedad pulmonar (incluso allí hace cosas extrañas e inusuales) y puede acabar afectando a todo el cuerpo.

Los investigadores de King's College también crearon un código informático para detectar, desde el inicio de la enfermedad, qué pacientes están en riesgo de sufrir Covid de larga duración. Sin embargo, su nivel de precisión aún se considera bajo, pues es del 69 por ciento.