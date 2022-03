Expedición Nautilus, el barco que revela los secretos de las profundidades del mar

El inmenso océano es uno de los lugares menos explorados de la tierra, no por poco interesante, sino porque es en extremo difícil acceder a él y a todo lo que esconde en sus profundidades, sin embargo la Expedición Nautilus te proporciona la oportunidad de ser parte de sus descubrimientos por medio de videos, fotos y en vivos de alta calidad.

Navegando en su buque llamado Hércules, los investigadores logran captar imágenes de especies que difícilmente se logran ver e incluso no se conocían y las comparten en sus redes sociales para que podamos disfrutar y sentirnos parte de este gran proyecto.

También cuenta con una página de internet donde podrás seguir en tiempo real la trayectoria de Hércules y todo lo que se vaya encontrando en el camino por medio de tres canales que puedes elegir. Por otro lado, dentro de su Twitter van dejando fotos en las que explican de forma simple las características de las especies descubiertas.

This #chimaera, captured in #PalmyraAtoll NWR is often referred to as a #ghostshark. However, it isn't a fish or a shark but closely related. Some species have a tapetum lucidum- a reflective layer of cells behind the retina. @oceanexplorer @USFWSPacific https://t.co/zrVZSdR3A8 pic.twitter.com/n7XWNyl6Hz — E/V Nautilus (@EVNautilus) March 26, 2022

Uno de sus principales propósitos es luchar por la conservación de innumerables especies marinas que se están cerca de la extinción o que su hábitat se encuentra en peligro, haciendo una catalogación y seguimiento de dichos seres.

Dentro de los ejemplares descubiertos se encuentran medusas, calamares, peces y mantas de las que nunca se había podido hablar por falta de conocimiento respecto a sus características y su manera de desenvolverse en el agua. Es sumamente importante su localización y estudio para poder conservarlas y evitar su desaparición.

🐢 Green #seaturtles can grow up to 4 feet in length with a weight of 440 pounds. Migratory in nature, #greenseaturtles can be found swimming throughout the waters of the #Pacific feeding on a diet of algae, #seagrass and the occasional #jellyfish. #Honu pic.twitter.com/kNxSATEYkF — E/V Nautilus (@EVNautilus) March 3, 2022

Lo que hace que esta expedición sea aún más interesante, es que ofrecen diversas señales en directo donde se puede formar parte de los increíbles avistamientos en tiempo real y en la mejor calidad para aquellos que les interesa o aman la naturaleza.

En marzo de 2022 este barco se encontraba en el Océano Pacífico recolectando muestras de roca para documentar información geológica de la zona y ha realizado más de 11 exploraciones desde su fundación en 2011, por lo que se espera que haya mucho más de ellos y sus impactantes resultados en el futuro.









