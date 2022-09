Clonan un lobo ártico en China: así lograron la hazaña científica

Científicos de China presentaron al mundo el primer espécimen de lobo ártico, el cachorro es un adelanto de la ciencia ya que fue clonado, un avance importante en la genética a nivel mundial, los participantes del experimento aseguran que la idea es evitar la extinción de esta raza.

Tuvieron que transcurrir dos años de investigaciones, pruebas y mucho trabajo, para que el pasado 10 de junio de 2022 pudieran dar a conocer que el primer espécimen clonado del lobo ártico nació en Beijing, China.

Zhao Jianping, vicepresidente de Sinogene, empresa que se dedica a la clonación de mascotas en China, fue el entregado de dar a conocer la noticia, los detalles del experimento y que esperan lograr con este resultado; cabe resaltar que la madre sustituta fue una perra de raza Beagle.

Las investigaciones comenzaron en el año 2020, de la mano de la empresa Sinogene y el Parque Harbin Polar, que juntos se dieron a la tarea de crear a este animalito que al momento a más de 100 días de haber nacido, se encuentra en excelentes condiciones, de acuerdo a sus cuidadores.

¿Cómo crearon al cachorro de lobo ártico?

El proceso para clonar al cachorro comenzó con la obtención de piel por parte del lobo ártico salvaje Maya, dicha muestra fue llevada al Parque Polar de Harbin, donde comenzaron las pruebas pertinentes.

"Descomponemos y enucleamos el ovocito, y luego inyectamos la célula donante en el espacio periovular del ovocito enucleado, y el núcleo somático y el ovocito enucleado se reconstituyen en un nuevo embrión, luego transferimos embriones clonados activados al útero de la Beagle para fertilízalo, y el Beagle dio a luz a un saludable cachorro de lobo ártico", explicó Zhao Jianping.

Debido a que ésta especie se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se tomó la decisión de clonar al animal.

World's 1st cloned wild Arctic wolf debuted via video Mon, 100 days after its birth in a lab of a Beijing-based gene firm, marking a milestone for the application of cloning tech in breeding of rare & endangered animals. Another cloned Arctic wolf is expected to be delivered soon pic.twitter.com/8WxLt5Eoff — China Science (@ChinaScience) September 20, 2022

Ya son dos

De acuerdo a la cuenta de twitter @ChinaScience ya se cuenta con dos cachorros de esta especie, el reporte se dio a conocer el pasado martes 27 de septiembre, aún no hay muchos datos al respecto. Lo que se puede confirmar es que se realizó el mismo procedimiento, se tomó la muestra de un lobo ártico y un Beagle, se encargó de ser la madre sustituta.

Nota publicada en Diario de Xalapa