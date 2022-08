Comienza el Campeonato Mundial de Pokémon 2022

Del 18 al 21 de agosto vuelve de manera presencial el Campeonato Mundial de Pokémon en el centro de convenciones ExCel de Londres donde jugadores de Pokémon de todo el mundo competirán por el título de campeón o campeona mundial así como más de medio millón de dólares en premios.

Este evento contará con diferentes competiciones a lo largo de estos tres días para los jugadores más experimentados del mundo.

Desde el famoso juego de celular de la empresa Niantic Pokémon GO, la competencia por equipos de Pokémon Unite, el juego de cartas Pokémon TCG y los combates de videojuegos de la Nintendo Switch Pokémon Espada y Escudo y Pokkén Tournament DX.

Si no quieres perderte estas competencias en todo su esplendor no hace falta viajar a Londres ya que se puede ver de manera gratuita en la plataforma de twitch en los canales oficiales de Pokémon

Set your alarms now! Tomorrow kicks off four days of global competition as Trainers go head to head in the 2022 Pokémon World Championships.



Here's your #PokemonWorlds live stream schedule. Tune in tomorrow! pic.twitter.com/RNUtvhx0GF — Play Pokémon (@playpokemon) August 17, 2022

Regalos sorpresa de Pokémon para el mundo

Cómo adicional en el transcurso de este campeonato los diferentes juegos han sacado eventos especiales conmemorativos para todo el mundo los cuales si eres jugador de alguno de estos no te puedes perder.

Para Espada y Escudo de la Nintendo Switch un regalo misterioso a través de un código por tiempo limitado, se trata de el Pokémon singular Victini.

En el caso de los jugadores de Pokémon GO se visten a la moda con las camisetas del campeonato mundial, regalo intercambiable mediante un código para el juego.

Sin duda serán 3 días de combates alucinantes esperando mejorar la emoción sentida en años anteriores de batallas que han pasado a la historia.