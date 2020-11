Cómo aprovechar al máximo las ofertas del Buen Fin

Durante la venta del Buen Fin de este 2020, se podrán encontrar diversas ofertas en distintos artículos e incluso viajes, por ello es necesario que tener un plan para no comprar irracionalmente y adquirir deudas innecesarias, así lo señala José Gabriel Carrasco, Country Manager en Fintonic México.

Más que nunca, este año las tiendas y comerciantes buscarán mover la mayor cantidad de productos de la temporada anterior, para dar entrada a la nueva, debido a la pandemia por el Covid-19.

Es por esto que durante esta temporada habrá descuentos muy variados, Gabriel Carrasco señala que “los meses sin intereses no te hacen un descuento sustancial, pero bien puedes capitalizar ese dinero”.

via GIPHY

Por ejemplo, en lugar de hacer un sólo pago de 10 mil pesos en una televisión, ese dinero se difiere a meses y el que teníamos destinado lo podemos invertir, aconseja.

Pero recuerda que, los meses sin intereses y las ofertas dependen de las necesidades de cada quien para aprovecharlos.

Ya que al comprar a meses sin intereses debemos tomar en cuenta que nos comprometemos a pagar cada mes durante determinado plazo. “Aunque tengas esa facilidad, debes evaluar esa parte”.

“Personalmente, en un plazo máximo, yo prefiero verlo respecto al dinero que tendrás disponible, lo que sacrificarás en pagos mes con mes”, agrega el Country Manager en Fintonic México

Otro aspecto a tomar en cuenta es el tiempo que te demoras en perder la emoción inicial de la compra. Si se compra a seis o hasta 12 meses, depende del producto.

Al final cuando adquieres un bien, este pierde su valor con el paso del tiempo. "No lo pagaría más de un año”.

Por ello, el experto en finanzas recomienda que se realice un presupuesto destinado a estas compras, además de valorar qué artículos se necesitan realmente.

Si vas a aprovechar las ofertas y promociones de #ElBuenFin2020, nos interesa mucho conocer tus hábitos de consumo.



Te invitamos a responder nuestro sondeo en línea. ¡Tu opinión es muy importante para nosotros!



📝 https://t.co/F2oMs53dOC pic.twitter.com/lure7LA2Tk — Profeco (@Profeco) November 4, 2020

Señala que lo mejor que podemos hacer es informarnos bien sobre los precios que actualmente tienen los productos que queremos. Después, ver el precio durante el Buen Fin y comparar si realmente es una promoción.

Una recomendación que al menos una semana antes, se tome una captura de pantalla del precio y otra del después, ya con el descuento.

Con esta sencilla técnica podemos comparar precios y ver si algo realmente es un descuento, o si sólo lo subieron, le hicieron un descuento aparente y nos lo venden al mismo.

Es importante evitar las compras de impulso, aunque la oferta parezca muy buena. Si hay productos que no están en nuestro presupuesto, no hay que comprarlos porque nos pueden generar una deuda que no nos conviene.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha emitido una serie de recomendaciones para identificar y aprovechar al máximo los descuentos durante el Buen Fin, pero siendo responsables de nuestra economía.

Como el usar tus tarjetas de crédito departamentales de manera responsable, ya que ayudará a sacarles el mejor provecho sin endeudarte. “La clave está en utilizarlas sabiamente, su buen uso evita problemas y te ayuda a financiarte”, señala Profeco a través de sus redes sociales.