Así podrás disfrutar del concierto de "La Bichota" en Fortnite

Después de conquistar escenarios en todo el mundo, Karol G se prepara para hacer historia una vez más, esta vez en el universo de Fortnite. La artista colombiana será la estrella principal de la Temporada 5 del popular videojuego, donde llevará su energía y su música a una nueva dimensión, lista para sorprender a millones de jugadores con un espectáculo único.

Después de una gira mundial que la consagró como una de las artistas más influyentes de la música latina, Karol G se alista para otro gran escenario: Fortnite. Desde el 23 hasta el 26 de agosto, los jugadores podrán disfrutar de un concierto exclusivo dentro del juego, donde la cantante presentará sus mayores éxitos en un espectáculo visual y sonoro que recorrerá su destacada carrera musical.

El concierto estará disponible para los jugadores en diferentes horarios a lo largo del fin de semana, repitiéndose en bucle para asegurar que nadie se lo pierda. Aquí te dejamos los horarios para algunas regiones clave:

México y Colombia: 14:00h

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 16:00h

Estados Unidos (Washington D.C.), Puerto Rico y Venezuela: 15:00h

España (Península y Baleares): 21:00h

España (Islas Canarias): 20:00h

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 13:00h

Perú, Ecuador y Panamá: 14:00h

Estas repeticiones permitirán a los jugadores unirse al concierto en cualquier momento durante el fin de semana, disfrutando del espectáculo cuantas veces quieran.

¿Qué es Fortnite?

Fortnite, lanzado en 2017 por Epic Games, es un videojuego que ha revolucionado el mundo del entretenimiento digital. En su modo más popular, "Battle Royale", 100 jugadores son lanzados en una isla donde deben competir entre sí para ser el último en pie. Los jugadores deben recolectar recursos, construir estructuras y utilizar una amplia gama de armas para sobrevivir y eliminar a sus oponentes. Más allá de la acción, Fortnite ha ampliado su alcance con eventos en vivo y colaboraciones con artistas de renombre mundial, convirtiéndose en una plataforma donde la música y la cultura pop se entrelazan con la jugabilidad.

Cómo acceder al concierto

Para disfrutar del concierto de Karol G en Fortnite, los jugadores solo necesitan acceder a la pestaña "Descubrir" dentro del juego, donde encontrarán una lista de partidas destacadas especialmente creadas para el evento. Desde allí, podrán unirse al concierto en cualquier momento entre el 23 y el 26 de agosto.

Fortnite también ofrecerá una serie de recompensas exclusivas para celebrar la presencia de Karol G en el juego. Los jugadores que adquieran el Pase de Festival de la Temporada 5 podrán desbloquear artículos temáticos como el atuendo de Karol G Bichota Season, un micrófono personalizado, una guitarra y la pista musical "QLONA". Además, el 23 de agosto se lanzarán desafíos temáticos que permitirán a los jugadores obtener una guitarra virtual de manera gratuita dentro del juego.

¿Quién es "La Bichota"?

Karol G, conocida popularmente como "La Bichota", ha dejado una huella imborrable en la música latina y en la cultura pop global. Nacida en Medellín, Colombia, su carrera está marcada por una impresionante lista de logros, que incluye un Grammy, varios Latin Grammy y récords históricos en plataformas de streaming. Con éxitos como "Tusa" y "Bichota", Karol G se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y en una de las artistas más influyentes de su generación. Ahora, lleva su poderío al mundo de Fortnite, consolidando aún más su estatus como ícono global.





No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia que quedará grabada en la memoria de todos los que se atrevan a entrar en este mundo virtual. La Bichota está lista para encender Fortnite, y tú no querrás perderte ni un segundo de la fusión perfecta entre el talento de una superestrella global y la magia de un videojuego que no deja de innovar.