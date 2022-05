¿Cómo evitar spoilers de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura? Aquí te lo decimos

A unas horas del estreno de la tan esperada película "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" en redes sociales comienzan a circular teorías y por supuesto tras su llegada a los cines no faltarán los spoilers, pero si tú quieres evitarlos y llegar a salvo aquí te damos algunos tips para que el multiverso de los spoilers no te atrape.

En seguida te compartimos los sencillos pasos con los que fácilmente podrás esquivar los tan odiados spoiler y disfrutar de todas las sorpresas de esta nueva entrega de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Así evitarás los spoilers

1.- En Google Chrome instala la extensión Spoiler Protection 2.0

2.- Una vez instalada inserta palabras clave como: Dr Strange, Multiverso de la Locura, Marvel, Wanda y todas las palabras relacionadas a la película.

3.- En Twitter ve a configuración y privacidad, luego a seguridad, ahí seleccionarás silenciar y bloquear, en dicho apartado escribe las palabras claves que quieras evitar.

Doble Vía [Video] ¿Conoces el multiverso de "Betty la fea"? Aquí te los explicamos a detalle Para Facebook e Instagram no existe alguna herramienta que te permita silenciar ciertas palabras o temas relacionadas, lo que te recomendamos es que silencies a tus amigos que son amantes de compartir spoilers o vienen no usar estas dos redes sociales hasta que hayas visto la película.

Cuéntanos en los comentarios cuáles son los métodos que tú utilizas para sobrevivir a los spoilers en época de estrenos.

Cancelan estreno de Doctor Strange 2 en diferentes países por escena lésbica

La entrega de ‘Doctor Strange: En El Multiverso de Locura’ llegará a los cines de México el próximo 5 de mayo, siendo parte del estreno mundial, no obstante, en algunas regiones del mundo esto no ocurrirá porque no pasó los filtros para poder ser distribuida, esto se deba a que la película contiene una escena lésbica.

Policiaca Travieso gato se sintió “Spiderman”

La cinta es una de las más esperadas por los fanáticos de Marvel, ya que dentro de ella se resolverán varios misterios y enigmas de anteriores producciones como ‘Spiderman: Sin camino a Casa’ o ‘Wandavision’. Es uno de los proyectos que se mantuvo en secreto por mucho tiempo hasta que se liberaron los avances.