Comparten emotivo video previo a la muerte de Lili en Durango

Fue el pasado domingo 12 de mayo que Eva Liliana Montelongo Hernández, de 35 años de edad, fue asesinada al interior de una tienda Coppel ubicada en el Centro Histórico de Durango; su caso provocó conmoción a nivel nacional y una manifestación que dejó como saldo daños en la fachada del establecimiento.

La ausencia de Lili, como era conocida, pesa entre su familia, amigos, compañeros de trabajo cercanos, e incluso entre otros duranguenses que hasta antes de esto no la conocían directamente.

Y es que sin poner identidad, duele uno a uno cada caso de violencia que sucede en todos sus tipos; y éste de violencia de género que concluyó en un feminicidio, no fue la excepción, al contrario encendió el enojo de todo el pueblo duranguense.





Dicen que los recuerdos quedan, y en las redes sociales se ha compartido un video corto que muestra la sonrisa de Liliana Montelongo antes de ser asesinada en su propia área laboral.

Es en la cuenta de Tiktok del usuario @usercamila1991 que se publicó un video que lleva el texto “y pensar que unos días antes estaban tan feliz festejando su cumpleaños”.

En el material de escasos segundos aparece la joven al interior de la tienda, y se alcanza a percibir a un hombre con el uniforme de Coppel, quien le acerca un pastel para que Lili lo muerda.

Ella aparece sonriente, e incluso después de probar el pastel, se acerca a un espejo, quizá para ver si su cara tenía restos del betún. Entre los comentarios colocados en el video se lee: “un pequeño detallito para mi güereja ella se merecía todo eso y más la extrañamos. la tienda sin ella no es igual” y “todo en la vida se merecía mi güera no sé por qué ese infeliz le robó tan feo su sonrisa y nos dejó con este vacío tan grande en el corazón, la casa sin ella ya no es igual, también falta mi güera”.