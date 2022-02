Conoce la actualización de "Me gusta" en las historias de Instagram

Instagram continúa siendo una de las redes sociales favoritas de los internautas gracias a las constantes actualizaciones que presenta. Es por ello que su nuevo anuncio ha causado expectativa en los usuarios, pues ya se podrá dar "me gusta" a una historia sin que se mande como mensaje privado.

Si ves una historia de Instagram que te gusta puedes usar las reacciones rápidas que incluyen emojis de diversión, asombro, tristeza, entre otros, los cuales se envían como un mensaje privado al autor de la historia.

Pero esto cambiará con la herramienta de "me gusta", que te permitirán indicar que algún contenido te gusta sin comenzar una nueva conversación al respecto. Será de ayuda también a los creadores, al no recibir tanto "spam" de reacciones en su bandeja de entrada.

A partir de hoy, comienzan a desplegarse los "me gusta" para historias de Instagram. Por ello, cuando recibas uno te llegará una notificación, además, podrás ver qué espectadores han indicado desde la lista de personas que han visto tu historia se resaltan con el icono de un corazón.