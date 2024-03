Conoce la historia del “vaquero de fuego”, el famoso bailador del centro de Durango

Su nombre es Erik Luis Alberto Huerta Venegas, pero se hace llamar también como “vaquero de fuego”. En los últimos meses ha cobrado popularidad luego que se le ve en las calles del Centro Histórico bailando, con la única compañía de su bocina y de toda aquella mujer que se anime a acompañarlo.

Es habitante del poblado Ceballos, a 40 minutos aproximadamente de la capital duranguense, justo donde se encuentra la Presa Peña del Águila. “Soy de rancho, no soy de la meritita ciudad pero sí pertenezco a Durango, a la tierra alacranera”.

“Yo me he hecho famoso gracias al carisma, a la gente le llama la atención, no hay gente que me vea y no me grabe. Toda la gente viene y me graba, por eso me he hecho famoso por todos me graban”.

Fue una chica originaria de California que le puso el apodo de “vaquero de fuego”, luego que bailaron juntos. Lleva más de siete años disfrutando del baile en espacios públicos, incluso colaboraba en los eventos impulsados por el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), sin embargo ya no se le permitió.

Empezó saliendo a bailar porque le gusta y porque también saca algo de dinero, con lo que la gente lo apoya por verlo en el show que genera.

“Llevo siete años, en Ciudad Juárez también, allá me conocen, y también en Mazatlán, allá he andado bailando”.

Contrataciones para eventos

Además de bailar en calles y otros espacios públicos, Huerta Venegas mencionó que pueden contratarlo para publicidad y promoción de negocios, para ambientar fiestas, e incluso puede asistir a despedidas de soltera.

Busca trabajo

El “vaquero de fuego” señaló que actualmente no tiene otro trabajo más que el baile, por lo que está en busca de algún empleo. Explicó que le sabe a las labores de la construcción.

“Yo he trabajado en la construcción, en la obra, no me especializo en otro oficio, solo en eso, puro trabajo pesado”.

Lo pueden encontrar por las mañanas en el crucero de avenida 20 de Noviembre y Laureano Roncal, pero por las tardes lo hallan a lo largo del Corredor Constitución. O bien, buscarlo por su nombre o como “vaquero de fuego” en las redes sociales.