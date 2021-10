¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin beber agua?

Primero hay que entender que el cuerpo humano cuenta con un 60-70% de agua en toda su composición, por lo que si alguna persona no ingiere agua sobreviviría menos tiempo que si no come.

El no beber agua durante algún tiempo determinado generara por consecuencia el sobrecalentar el cuerpo, por ende se detendrá la sudoración, pero también provocará una disminución de la tensión sanguínea, lo cual puede causar desmayos o mareos debido a que el cerebro no recibe suficiente sangre.

Expertos señalan que en promedio una persona puede sobrevivir 3 semanas sin comida, y de 3 a 5 días sin agua, aunque hay que decirlo, hay excepciones.

La respuesta variará muchísimo en función de factores como, por ejemplo, si la persona en cuestión está sometida a un esfuerzo físico o no. En términos generales, un individuo puede aguantar alrededor de 40 días sin comer y de 3-5 días sin beber.

Cuando el cuerpo comienza a deshidratarse la primera sensación que provoca es sed en una persona, sin embargo si esta no se calma luego comenzará a dañar al sistema cardiovascular, afectando corazón y arterías, por lo que se reducirá la cantidad de sangre que el corazón recibe, lo que hace que esté trabaje más duro.

Según investigaciones determinan que nuestro cuerpo está compuesto de dos terceras partes de agua, el vital líquido fluye a través de la sangre trasportando oxigeno y nutrientes a las células, es indispensables para proteger órganos y tejidos, perder el 20% de este liquido llega a generar la muerte.