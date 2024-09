Concord, el nuevo videojuego de acción en primera persona de Firewalk Studios, ha cerrado sus servidores solo dos semanas después de su estreno, en una decisión que marca un capítulo triste para la industria del videojuego. Lanzado el 23 de agosto para PC y PlayStation 5, este ambicioso proyecto de Sony prometía una experiencia galáctica única, pero terminó siendo uno de los fracasos más sonados del año.





Con un desarrollo que se extendió por ocho años y una inversión cercana a los 100 millones de dólares, Concord tenía todas las características para convertirse en un éxito. El juego invitaba a los jugadores a formar equipos de mercenarios espaciales y enfrentarse en intensas batallas en línea. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: el título alcanzó apenas 697 jugadores simultáneos en su punto máximo y logró vender alrededor de 25,000 copias físicas.

An important update on Concord from Firewalk Studios: https://t.co/MxZ1Sxpayu pic.twitter.com/3OcPFDqmDX — PlayStation (@PlayStation) September 3, 2024

La respuesta de la comunidad y los críticos fue tibia. Con una puntuación promedio de 62% en Metacritic, el juego no logró captar la atención esperada. Las críticas apuntaron a una falta de innovación y una experiencia que no cumplió con las expectativas establecidas por la extensa campaña de marketing.

Sony ha decidido cerrar los servidores de Concord el 6 de septiembre, y el juego ya no está disponible para su compra en PlayStation Store ni en Steam. Los jugadores que adquirieron Concord recibirán un reembolso completo. Los reembolsos se procesarán a través de PlayStation Store, Epic Games Store, Steam, y también se aplicarán a las copias físicas compradas en tiendas minoristas.

De la promesa al fracaso: Concord se retira a dos semanas de salir / Foto: Sony

Ryan Ellis, director de juego en Firewalk Studios, expresó en el blog oficial de PlayStation que, a pesar de los esfuerzos del equipo, el lanzamiento no tuvo el impacto deseado. Ellis mencionó que el estudio está considerando nuevas opciones para el futuro del juego, aunque el horizonte sigue siendo incierto.





Este desenlace recuerda al caso de las copias de E.T. el Extraterrestre. En 1983, Atari desechó muchas copias del juego en un desierto de Nuevo México tras su fracaso comercial, lo que marcó un momento significativo en la industria de los videojuegos. De manera similar, el cierre rápido de Concord resalta los desafíos que enfrenta el desarrollo y lanzamiento de videojuegos, demostrando que incluso los proyectos más esperados pueden enfrentar problemas significativos.