Disney+ bloquea algunos de sus clásicos en los perfiles infantiles

Tras la llegada de la plataforma de Disney+ a México esta ha sido un rotundo éxito en el país, y es que miles de usuarios han manifestado su emoción de volver a disfrutar de los clásicos más entrañables de la compañía.

Pero no todo es color rosa, ya que recientemente algunas personas se dieron cuenta de que varias cintas no aparecen para los perfiles infantiles, en especial películas como "Dumbo", "La Dama y El Vagabundo", "Los Aristogatos", "El Libro de la Selva", "Aladdin" y "Peter Pan", las cuales no pueden verlas los más pequeños del hogar.

Muchos se estarán preguntando por qué la plataforma bloqueó estos títulos, pues desde hace algunos años y a raíz de distintos movimientos sociales en contra del racismo, el estudio de animación ha intentado recordar que algunas de sus producciones tienen contenido que no es apto para estos tiempos en los que vivimos, los cuales podrían incluir estereotipos con los que el público quizá no se sienta tan cómodo a la hora de verlos.

Contenido racista en las películas

Una de las cintas que muchos han considerado racista es "Dumbo" (1941), si recordamos en esta aparecen varios cuervos negros que hablan en jerga "negra" y uno de ellos se llama Jim (Jim Crow –cuervo en inglés–, es el nombre de las leyes que permitieron la segregación racial en Estados Unidos).

Mientras que en "La dama y el vagabundo" (1955), los gatos siameses que le hacen la vida de cuadritos a Reina hablan con un acento asiático estereotipado.

Así como en "Los Aristogatos" (1970), un gato siamés que toca el piano con palillos chinos haciendo referencia a la cultura asiática.

Y la lista continúa, por ello Disney+ puso un mensaje al inicio de cada una de estas películas en el que advierte que el público está a punto de ver un producto de otros tiempos, con ciertas sensibilidad y que la compañía renegaba ahora de ellos.

Asimismo aparece otro mensaje en el que mencionan que las cintas “incluyen representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora”.

La empresa también dice en esta advertencia que “en lugar de eliminar dicho contenido, quieren reconocer el impacto perjudicial que podrían tener sus clásicos, así como aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo”. Sin embargo, parece que esto no es suficiente, así que decidieron restringir el acceso a los niños a todas estas películas que podrían traerles una imagen negativa.