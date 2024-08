Doblaje del remake de Ranma ½ desata críticas entre los fans

El esperado remake de "Ranma ½", producido por el reconocido estudio MAPPA y próximo a estrenarse en Netflix, ha causado revuelo entre los seguidores del anime clásico. Aunque la noticia de su regreso emocionó a muchos, el reciente anuncio del doblaje latino ha generado una ola de críticas, especialmente entre los fans más nostálgicos, quienes han expresado su descontento con la elección de las nuevas voces.

La polémica comenzó cuando Netflix presentó el primer avance del anime, revelando que solo Rossy Aguirre, la querida voz de Akane Tendo en la serie original, retomaría su papel. Esta decisión fue vista como un gesto hacia los seguidores de la versión de los años 90, pero resultó insuficiente para apaciguar las críticas, ya que el resto del elenco original, incluido Carlos Hugo Hidalgo como Ranma varón e Irma Carmona como Ranma mujer, fue reemplazado por actores más jóvenes. En su lugar, Elliot Leguizamo y Alicia Vélez asumirán los papeles principales, generando reacciones mixtas.

En redes sociales como X y YouTube, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos fanáticos se mostraron decepcionados, acusando al nuevo doblaje de carecer de la autenticidad y carisma que hicieron memorable a la serie original.

Un usuario escribió: “Traen a Rossy Aguirre para Akane, pero dejan fuera a Carlos Hugo Hidalgo, quien sigue activo. Un bajonazo total.” Otros mencionaron que, aunque Aguirre conserva su energía, su interpretación sufre por la falta de una dirección que honre el legado de la serie.

Una de las críticas más recurrentes es la sensación de que las nuevas voces carecen de la fuerza emocional y la familiaridad que tenían las originales. “Las nuevas voces para Ranma no me convencen, no tienen la energía y lo típico que le colocaban Carlos Hugo Hidalgo e Irma Carmona”, comentó un fan en X.

Para muchos, la pérdida del elenco original, a pesar de estar disponible y dispuesto a participar, es vista como una oportunidad desperdiciada para revivir la nostalgia de los seguidores.

A pesar del descontento, hay quienes están dispuestos a darle una oportunidad al nuevo doblaje, reconociendo que los tiempos han cambiado y que esta es una nueva interpretación del clásico.

La decisión de reinventar las voces del anime ha dividido opiniones, dejando claro que la nostalgia pesa mucho en los corazones de los seguidores de esta querida serie. El remake de "Ranma ½" llegará a Netflix el 5 de octubre, y solo entonces se podrá juzgar si el nuevo elenco logra capturar la magia del original.