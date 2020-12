En ceña navideña, contagios de Covid-19 se darán en cuestión de minutos

Después de un largo e impredecible año logramos llegar a diciembre y ahora estamos a punto de concluir el 2020, una de las épocas favoritas de muchos ya que es una oportunidad para dar gracias por todo lo vivido y junto a la familia hacer un recuento de las bendiciones recibidas, pero esta tradición deberá modificarse debido a la pandemia por el Covid-19.

Esto debido al incremento de contagios en diversos estados de México, por ello las autoridades de Salud han solicitado a la ciudadanía que no se realice ningún tipo de actividad o reunión navideña que de pie a la congregación de personas, ya que esto podría provocar contagios de Covid en cuestión de minutos.

Según informaron expertos en la materia, si se realiza la cena navideña en donde, de haber alguien con Covid-19 en la familia, sería en cuestión de minutos para que el virus se propague en la reunión.

via GIPHY

Así lo dieron a conocer investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quienes evalúan el posible riesgo que existente en una cena familiar con 10 personas, en una habitación de unos veinte metros cuadrados, y con una persona contagiada.

Este modelo está basado en la transmisión del Covid a través de los aerosoles y por lo tanto sus resultados podrían varias de otras circunstancias. Sin embargo, en el mismo presentan cuatro escenarios donde el uso de mascarillas y los espacios ventilados juegan un papel fundamental al retrasar el tiempo de posible contagio.

Por ejemplo, en el primer escenario donde la habitación donde se lleva a cabo la reunión cuenta con ventilación natural, las personas llevan cubrebocas y hablan con un tono de voz normal (no gritando), la seguridad de no tener un contagio de Covid-19 podría ser de una hora con 11 minutos.

En el caso contrario, podrías contagiarte en menos de 10 minutos. Pero si los elementos son los mismos pero los invitados no usan cubrebocas, la seguridad de la reunión podría bajar drásticamente hasta los 14 minutos. En el tercer escenario, donde la habitación no cuenta con ventilación y los invitados no usan mascarilla, el tiempo se reduce a 12 minutos.

Y en el cuarto escenario con un cuarto sin ventilación, gente sin mascarillas y hablando con voz alta, el tiempo para que se produzca un contagio es de sólo nueve minutos.

Por ello, tanto las autoridades sanitarias como los gobiernos han pedido a los ciudadanos que se eviten las reuniones para evitar la propagación del virus. Pero sin duda, será en enero cuando veamos el resultado de estas reuniones.