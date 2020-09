EnElConsultorio ¿Qué hacer en caso de sextorsión?

Con el creciente uso de las redes sociales, que son parte ya de la vida de una persona, existen algunos riesgos que se pueden correr al compartir información, uno de esos peligros es caer en la sextorsión, una modalidad de extorsión sexual que va en aumento.

David Anaya Solis vocero de la Ciberpolicía de la Secretaría de Seguridad Pública en Durango, precisó que es una forma de explotación sexual a tráves de las redes sociales, y que no debe confundirse con el sexting, que es cuando hay intercambio de imágenes de tipo sexual con una pareja, donde los dos lo hacen de manera consentida.

El modo en que se da esta sextorsión puede ser de una ex pareja, que al tener contenido privado puede pedir dinero para no compartirlo, pero también se puede dar de personas que no conoces y se encontrar el celular, hubo un robo del mismo, o se manda a hacer alguna reparación.

En Durango se han detectado personas del continente africano que han tratado de extorsionar a duranguenses por vía Messenger, con la información obtenida de conversaciones, se trata de chantajear al usuario para conseguir un beneficio económico.

Se puede estar dando una platica normal con alguna persona, por ejemplo un hombre con una mujer atractiva que le envía algún contenido o video, y le pide que también mande algo, entonces el hombre al momento de hacerlo, cambia la dinámica y se le pide dinero para no hacer públicas esas imágenes, ni enviárselas a conocidos y familiares.

El especialista en ciberseguridad, señaló que no hay personas o grupos vulnerables, ya que todos podemos ser víctimas en algún momento, tampoco hay rango de edad, pues desde los niños pueden ser acosas por los groomers, en las salas de juegos o páginas que visitan los pequeños, pero también personas mayores de 50 años han caído en ese tipo de prácticas al enviar fotografías comprometedoras.

En general no existe la cultura de tener cuidado con lo que se sube a las redes sociales, explica que el ciudadano promedio piensa que las redes son para divertirse, pelear y criticar, y creen que solo las personas que están bajo el ojo público son las que deben tener cuidado.

Todos podemos ser el próximo o próxima Lord o Lady, o ser ciberlinchado por alguna actitud o declaración, si no se tiene el cuidado suficiente nuestra privacidad puede ser vulnerada.

Dentro de las recomendaciones está el ser empático, ya que todos podemos ser víctimas, entonces si se da cuenta de alguna publicación que puede afectar a alguien no debe ser compartida, sino reportada.

También las personas si llevan a reparación el celular deben borrar la carpeta de send, de whatsapp, antes de que alguien pueda hacer uso de esa información. Antes que nada se debe recordar que todo lo que se sube a internet jamás se borra, estará navegando por ahí.

En Durango para pedir ayuda si ya se esta siendo victima de sextorsión, o cree que pueda ser chantajeado, puede marcar al 911, o al 089 y pedir que lo comuniquen con alguien de la ciberpolicía.

Si se tiene identificada a la persona que esta tratando de sextorsionar, puede acudir directamente a la Fiscalía del estado e interponer la denuncia correspondiente.