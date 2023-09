¿Es bueno comprar productos a punto de caducar en expendios de pan frío?

En Durango existen varios lugares conocidos como expendios de pan frío, se trata de establecimientos que ofertan productos por ejemplo de la marca Bimbo, pero a precios más bajos, derivado que sus fechas de consumo preferente y caducidad están cercanas.

Ante ello surge la duda sobre qué tan bueno o malo es comprar y enseguida consumir estos productos. Rafa Carbajal, ingeniero en Bioquímica, profesor en el Tecnológico Nacional de México, campus Santiago Papasquiaro, y generador de contenido para las redes sociales, explica que llega el momento en que el producto pierde sus características, pero, eso no quiere decir que ya no se pueda consumir.

Dijo, estos lugares reciben el nombre de expendios de pan frío, mismos que aprovechan las marcas para vender el producto a precios más accesibles.

“Hasta antes que pierda las características de suavidad o sabor, es el consumo preferente" | Foto: Cortesía Pixabay

“¿Qué es lo que pasa?, cuando un ingeniero de alimentos diseña un producto, lo hace por ejemplo para que esté suavecito, esponjosito, o incluso para que quede crocante a la hora de consumirlo. Pero llega el momento en que pierde sus características”.

Dijo, aunque el pan ha perdido sus características, aún está bueno y puede consumirse, “…pues no nos va a hacer daño consumirlo, no nos va a pasar nada. (…) Ya no está tan crocante, ya se humedeció, se hizo sarazo”.

Es ahí donde se tiene que contemplar la fecha de consumo preferente y de caducidad. “Hasta antes que pierda las características de suavidad o sabor, es el consumo preferente, ya después de esa fecha se puede consumir, no hará daño porque no está caduco, nada más que ya no te va a saber tan rico”.

Por otro lado consumir determinado producto después de la fecha de caducidad, según refiere Rafa Carbajal, “ahí sí hay riesgo que el alimento pueda hacer daño, sobre todo con alimentos que tienen vida, como la leche, yogurt, carnes frías”.

No consumas si las condiciones son éstas: