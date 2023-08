¿Es verdad que el uso del microondas provoca cáncer?; esto explica Rafa Carbajal (VIDEO)

Hablar de un microondas es generar un debate sobre el impacto que tendría su uso, y las presuntas afectaciones en la salud. Y es que son muchas las creencias que se tienen en torno a este común electrodoméstico; sobre todo son fuertes las posiciones que indican que es dañino para la salud y que incluso provoca cáncer.

Rafa Carbajal, ingeniero de Alimentos y creador de contenido, a través de su cuenta de TikTok @soyrafacarbajal, explica la realidad que hay detrás del uso de un microondas en casa.

“…hay zonas del microondas que no reciben radiación electromagnética, por eso la importancia del plato giratorio” | Foto: Cortesía

“¿Será peligroso utilizar el microondas”, comienza en su video Rafa Carbajal, donde explica a detalle y aclara dudas respecto a este aparato.

En su video de dos minutos, para mostrar cómo funcionan los microondas, utilizó un bloque de plástico que en su interior tiene un filamento de tungsteno.

“Vamos a poner un vaso de agua, y nuestro accesorio (el bloque de plástico). Lo ponemos a funcionar por un minuto, y como pueden ver nuestro accesorio funciona como una lamparita. El microondas emite radiación electromagnética, la radiación al entrar en contacto con el metal forma corrientes eléctricas, las cuales calientan el filamento de tungsteno y empieza a emitir luz, así funcionan los focos viejitos”, explica.

En el caso de los alimentos, lo que sucede al momento de encenderlo para calentarlos, lo que sucede es que la radiación electromagnética hace que las moléculas de agua empiecen a dar vueltas, luego dan calor, y provocan el calentamiento de la comida.

¿Provoca cáncer?

Rafa Carbajal aclaró que el microondas genera una radiación no ionizante, lo que significa que no tiene la capacidad de modificar el ADN, “y por eso no corres peligro, eso que te da cáncer no tiene fundamento”.