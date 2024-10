La Iglesia Católica ha sorprendido al mundo con su primera incursión en el mundo del anime a través de Luce, una mascota con la que busca conectar con la juventud en el próximo Jubileo 2025. Este pequeño peregrino con impermeable amarillo, botas embarradas y una cruz de peregrino fue creado por Simone Legno, cofundador de la marca tokidoki, con el propósito de atraer a los jóvenes hacia los valores de esperanza y fraternidad.

El Vaticano ya había mostrado su interés en innovar en la evangelización para captar la atención de nuevas generaciones. Pero esta vez, con Luce, marca una incursión en la cultura pop, tan familiar y atractiva para los jóvenes. Según el arzobispo Rino Fisichella, organizador principal del Jubileo, Luce es parte de un esfuerzo por hacer que el mensaje de la Iglesia resuene más allá de las paredes del Vaticano. Con una estética que recuerda a las aventuras de un peregrino en busca de sentido, este personaje trae en su diseño símbolos cuidadosamente seleccionados para transmitir espiritualidad y tradición, sin perder la frescura visual que caracteriza al anime.

Luce no estará sola en su misión. La mascota contará con la compañía de amigos simbólicos: Fe, Xin, Sky y su fiel perro Santino, quienes junto a ella reforzarán el mensaje de comunidad y esperanza durante el Año Santo. Además, su debut será en un escenario que refleja perfectamente esta fusión entre tradición y modernidad: la convención Lucca Comics and Games en Italia el próximo miércoles, 30 de octubre del 2024. Esta es la primera vez que el Vaticano participa oficialmente en un evento de cultura pop, lo cual marca un hito y sugiere una apertura sin precedentes hacia el diálogo con las audiencias jóvenes.

Esperanza en estilo anime: conoce a Luce la propuesta del Vaticano para conectar con los jóvenes / Foto: Vatican Media

Luce; un mensaje visual y espiritual

El diseño de Luce no es accidental; cada elemento simboliza aspectos de la peregrinación y la fe católica. Su impermeable amarillo hace referencia a la bandera vaticana y, al mismo tiempo, a las tormentas que se enfrentan en la vida. Sus botas llenas de barro sugieren el arduo camino espiritual, mientras que su bastón representa la búsqueda de una trascendencia que va más allá de lo material. Los ojos de Luce, con conchas que evocan la vieira del Camino de Santiago, aportan un guiño tanto a la tradición cristiana como al arte del manga, creando un personaje que mezcla lo mejor de dos mundos aparentemente lejanos.

Además de sus actividades en el Jubileo, Luce será el emblema del Pabellón de la Santa Sede en la Expo Osaka 2025 en Japón. Con el lema "La belleza trae esperanza", el pabellón incluirá una obra de Caravaggio, "El entierro de Cristo", que será trasladada temporalmente desde el Vaticano. La exposición promete ser un espacio de reflexión sobre el arte, la fe y la belleza como fuerzas que unen y dan sentido a las vidas de los visitantes. La figura de Luce será la guía visual para este encuentro intercultural y espiritual.

The Vatican has unveiled the official mascot of the Holy Year 2025: Luce (Italian for Light).



Archbishop Fisichella says the mascot was inspired by the Church's desire "to live even within the pop culture so beloved by our youth." pic.twitter.com/hVU2CmYA3O — CatholicTV (@CatholicTV) October 28, 2024

Luce no es solo una mascota: es una propuesta audaz del Vaticano que podría cambiar la forma en que la Iglesia se comunica con el mundo. Al combinar el lenguaje visual contemporáneo con el simbolismo religioso, este personaje es un experimento que observa con interés la posibilidad de que el mensaje cristiano encuentre un eco en plataformas y contextos no tradicionales.

Es difícil saber cómo responderán los jóvenes ante esta nueva iniciativa. Sin embargo, el simple hecho de que el Vaticano esté dispuesto a adoptar una herramienta tan moderna como el anime para acercarse a ellos ya es un reflejo de los tiempos cambiantes. Así que, ¿será Luce el comienzo de una nueva estrategia de comunicación?

El Jubileo y su significado en la fe católica

El Jubileo es una celebración especial en la Iglesia Católica que se lleva a cabo cada 25 años, conocida también como Año Santo. Es un periodo de renovación espiritual en el que millones de fieles de todo el mundo son invitados a peregrinar a Roma, participar en celebraciones especiales y obtener indulgencias plenarias, que representan la remisión de las penas temporales por los pecados. La tradición del Jubileo se remonta al año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII lo instauró como una invitación al arrepentimiento y la reconciliación.





Durante el Jubileo, el Papa y la Iglesia Católica suelen llamar a sus fieles a reflexionar sobre temas de perdón, misericordia y redención, fomentando además obras de caridad y justicia social. En este caso, el Jubileo 2025, anunciado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, comenzará el 24 de diciembre de 2024 y finalizará el 6 de enero de 2026, marcando un nuevo ciclo de reflexión y esperanza para los creyentes.