Familia construye mesa con arena para no rentar una en la playa (Video)

Muchos aprovecharon las merecidas y ansiadas vacaciones de Semana Santa para salir de sus ciudades y disfrutar de las diversas playas con las que cuenta México.

Tal fue el caso de una familia que se fue de vacaciones a Ixtapa, Guerrero, cuya historia de viralizó en redes sociales luego de que construyeran una mesa con arena para no tener que alquilar una en la playa y así ahorrarse algo de dinero, pues la renta de mesas y toldos tenía un costo de 400 pesos, según indicaron.

#trupper #ixtapa #ixtapazihuatanejo #ingeniomexicano #trabajoenfamilia #mexicanoschingones #ideascreativas #original ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show @anaselenemartinez Familia #construye su mesa y sala en la #playa , los #mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos #vacaciones

Por ello, no dudaron en comenzar a excavar para usar la arena como material principal para crear su propia mesa. El video fue publicado en TikTok por la usuaria anaselenemartinez, quien añadió en la descripción "los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos".

En el clip se observa a cada uno de los integrantes de la familia excavando con palas, baldes y cualquier otro utensilio que les funcionara.

Pero eso no es todo, además de realizar una mesa, también aprovecharon para diseñar asientos y hasta unas escaleras.

Finalmente cuando lograron terminar su mesa, asientos y escaleras, abrieron unas sombrillas de playa y las colocaron para que les cubriera de los rayos del sol.

Según explicó la internauta que compartió el video, a la familia le tomó aproximadamente 30 minutos en construir su mesa.

Hasta el momento el video suma más de 27 millones de vistas y miles de comentarios de usuarios que opinaron que fue una gran idea por parte de la familia, pues lo más importante no fue ahorrarse ese dinero sino la convivencia familiar.