Gato gigante provoca pánico en Tampico: lo confunden con un leopardo

Pues hace casi un mes la organización Patitas de Calle recibió un llamado anónimo de una persona que aseguraba que había un leopardo en el parque Fray Andrés de Olmos, en Tampico, Tamaulipas.

Ante la sorpresa de la denuncia y que en verdad pudiera tratarse de un felino de esta especie, personal de la organización acudieron al parque público y encontraron a un gato gigante bastante asustado de bajo de una banca intentando esconderse.

La sorpresa es que no se trata de un leopardo, sino de un gato bengalí, una especie de gato que resulta de la cruza de un gato leopardo asiático y un gato doméstico que se parece mucho a los felinos salvajes.

Debido a que le faltan dientes los médicos intuyen que ya es un gato de edad avanzada que además era de casa ya que no come otro tipo de comida que no sea alimento premium.

Nombraron a este enorme gato como Andrés y después de un mes en que nadie presento papeles de propiedad del gato a pesar de que muchos aseguraron que lo habían robado años atrás, este lindo gatito ya tiene un posible adoptante y está en un periodo de prueba.

Donde se espera pueda adaptarse a su nuevo hogar