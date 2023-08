Jovencita capta a hombre tocándose en el transporte público de Durango (Video)

“Me tocó pasar una situación muy incómoda para cualquier mujer, ni siquiera puedo expresar lo que sentí en ese momento, tanto asco, vergüenza y la impotencia de no saber qué hacer”, comienza un texto que escribió una joven en sus redes sociales, exponiendo que viajó en el transporte público con un hombre que sin mayor temor iba masturbándose.

Al cual grabó, y éste de manera cínica sigue tocándose mientras su compañera de asiento permanece pasmada –según lo narra- pues no supo qué hacer. Y mientras el camión parece llevar a muchos más pasajeros.

La joven grabó al sujeto, incluso cuando se percibe el movimiento de sus manos | Foto: Cortesía

“Muchos pueden decir ‘hubieras gritado’, ‘te hubieras quitado’, etc, pero hay tantos hubieras que en ese momento no se te viene ninguno a la mente”, continúa la joven en su publicación en Instagram, misma que acompañó con un video del hombre al momento en que se realiza tocamientos.

“Niñas cuídense mucho, este tipo de personas te las puedes encontrar en cualquier lado, yo no iba en falda, no iba en tirantes, no iba provocativa, simplemente es la mente enferma de las personas. Esto me paso hoy (lunes 7 de agosto) aproximadamente a las 7:45 pm en el camión anaranjado con ruta del centro a la colonia Hidalgo”.

Finalmente, la afectada asegura que pudo ser ayudada por dos primas que también iban en el camión, aunque cabe precisar que el hombre al ver que realizaba llamadas, se bajó de la unidad.