"La Niña", el fenómeno meteorológico que afectará a México

El pasado 28 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó sobre la llegada de un nuevo episodio del fenómeno "La Niña", el cual se espera que dure hasta el próximo año.

Según dio a conocer este organismo, este hecho meteorológico afectará las temperaturas, los patrones de precipitaciones y además provocará tormentas en diferentes puntos de nuestro planeta.

Este fenómeno meteorológico produce una gran escala de la temperatura de la superficie del océano Pacífico, específicamente en las partes central y oriental de la sección ecuatorial; así como otros cambios en la circulación atmosférica tropical, tales como vientos, presión y precipitaciones, de acuerdo con información de la OMM.

Mientras que en América del Norte, donde se encuentra México, la organización espera que "La Niña" provoque precipitaciones superiores a la media en la franja norte, mientras precipitaciones inferiores a la media en el sur.

En el Caribe, pronostican que "La Niña" pueda contribuir a aumentar la intensidad de la temporada de huracanes.

Según los pronósticos, se espera que este nuevo episodio de La Niña sea de “moderado a intenso”. La última vez que ocurrió algo parecido fue entre 2010 y 2011, a lo que le siguió un episodio moderado el año siguiente.

Por lo que los gobiernos podrán crear un plan de acción para los sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de desastres.

De igual forma, la OMM puntualizó que existe una alta probabilidad del 90 por ciento, de que la temperatura de la superficie del océano Pacífico tropical se mantenga en los niveles que genera "La Niña" hasta finales de 2020, y quizá hasta el primer trimestre de 2021, con un 55 por ciento de probabilidad.