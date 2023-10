“La planchada”, la enfermera que se aparece en los hospitales de Durango

¿Cuántos no han escuchado hablar de una enfermera que se aparece en los pasillos de los hospitales de Durango? Algunos trabajadores de estos lugares, sobre todo enfermeros, confirman que sí hay una mujer que se hace presente, y de la nada, se va, se esfuma.

Le dicen “la planchada”, y es que como toda enfermera, a ésta también se le observa con su uniforme intacto, sin arrugas y limpio, algo complicado si se trata de prendas blancas.

Nicolás, enfermero de uno de los hospitales de la capital, cuenta primeramente que los mismos usuarios del servicio de salud han sido testigos de la existencia de esta mujer que aún sigue con su vocación, pues acude a ponerles el medicamento.

"La planchada" no es de los tiempos actuales, su uniforme es antiguo, "siempre va muy alineada, muy bien planchadita, muy propia, muy correcta"

Se dan cuenta porque minutos después acude la enfermera real a suministrarles el tratamiento correspondiente, pero resulta que “la planchada” se les adelantó.

“En la madrugada van a pasarle el medicamento a los pacientes, y los despiertan, pero ellos dicen ‘ya vinieron a pasarme el medicamento’, ¿pero quién?, y dicen ‘vino una enfermera, incluso hasta me trajo las pastillas’. Y describen a la misma enfermera de siempre”.

“La planchada” no es de los tiempos actuales, su uniforme es antiguo, según la describen. “Siempre va muy alineada, muy bien planchadita, muy propia, muy correcta”.

Físicamente, es alta, delgada, y es una persona que transmite paz; lo que se cuenta es que es una mujer que murió entregada en su trabajo, en la profesión de la enfermería.

“Pasan cosas anormales, hay gente que cree, y gente que no cree. En los hospitales hay mucha energía atrapada, de la cual mucha gente se ha quedado en medio del camino, mucha gente se va, sin saber que ya falleció, por eso se manifiestan. (…) Son almas en pena que no han podido trascender”, abundó Nicolás, quien narró para El Sol de Durango parte de sus experiencias que ha tenido.

Se le apareció una enfermera mientras hacía limpieza

Nicolás asegura que ha tenido varios sucesos anormales en el hospital. Su ingreso a este lugar como trabajador fue de noche, y en el área de limpieza. Una noche normal le pidieron lo que ellos denominan exhaustiva de la consulta externa.

En el lugar se encontró un radio de los antiguos, lo conectó, pero no agarraba sintonía. Momentos más tarde se escuchó una música, por lo cual la dejó que siguiera a fin de tener algo de ruido mientras trabajaba.

En el lugar hay un ducto de aire acondicionado, el cual estaba destapado, y por ahí se escuchaba una respiración profunda. Se dieron las 12:00 horas, y cuando salió de aquel lugar, al final del pasillo de la consulta externa, alcanzó a ver un velito blanco que levitaba y se perdía en la pared.

“Me quedé pasmado y se me pusieron los vellitos de punta”.

El jefe argumenta que lo que visto aquella medianoche es una enfermera que suele aparecerse en el hospital, específicamente en esa área.

Volvió a suceder…

“Me tocó nuevamente hacer exhaustiva en otra área donde la pude ver de frente (…) esa guardia fue un sábado, en el área de hemodiálisis del hospital”, contó Nicolás.

Comenzó normalmente con la limpieza de cada una de las máquinas, alrededor de las 22:30, para lo cual se encerró por dentro. Y cuando iba en la máquina cinco, en el Control de Enfermería observó una enfermera, precisamente, y creyó que fue para supervisarlo.

“Ya cuando pase a la siguiente máquina, ya no estaba la enfermera, dije pues ya me vino a supervisar, ya puedo terminar tranquilamente. Cuando salí había una enfermera y le pregunto sobre la enfermera que estaba adentro, y me dice, no, no había nadie. Me retiré del lugar, le digo al jefe que a la siguiente me vuelva a mandar ahí, pero le cuento que se me apareció una enfermera”.

Nicolás le describió a su jefa cómo era aquella enfermera que únicamente cruzó los brazos y se le quedó viendo, y éste le explicó que no hay activa ninguna enfermera con esas características, sin embargo, sí corresponde a una mujer que se aparece en ese piso.

“Casi me voy para atrás, yo no tenía conocimiento de lo que pasa anormalmente en ese lugar. (…) Pasan muchas cosas por la mente”.