“La risa es una terapia”; Mike Salazar y el reto del comediante en la salud mental

La salud mental de la gente en un porcentaje generalizado se encuentra “atropellada” en la época actual, luego que el mundo entero experimentó un confinamiento de meses y se enfrentó a la pérdida de familiares derivado de un virus que provocó una pandemia, luego de una economía complicada en las familias, y en medio de tantos conflictos sociales.

Te puede interesar leer: Mike Salazar llegará a sacar carcajadas en la callada y tranquila ciudad colonial

De frente a esta problemática muchos tienen la oportunidad de acudir a especialistas, y muchos otro no, pese a que es sumamente necesario cuando la salud mental tiene una afección. Además de ello hay diversas salidas para despabilar la mente y aligerar los pensamientos al menos por un rato, y una de esas herramientas es la comedia.

"Definitivamente la risa es una terapia, ir a reírte ayuda muchísimo, porque al menos pones tu mente en otra parte" / Foto: Cortesía Mike Salazar

En entrevista con El Sol de Durango, el comediante Mike Salazar habló respecto al papel y el reto que tienen en la salud mental del público, pues con sus shows logran sacar unas cuantas carcajadas.

“Por nuestro trabajo, no fomento el hecho que no vayan a terapia, pero sí definitivamente la risa es una terapia, ir a reírte ayuda muchísimo, porque al menos pones tu mente en otra parte y no nada más estás pensando en lo que quizá debes, en una ruptura, pérdida de algún ser querido”.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Reconoció que justo en la pandemia se dieron cuenta de la importancia del comediante en medio de la problemática sanitaria, pues derivado de ello muchas personas conocieron la ansiedad, depresión. Dijo, los que se dedican a hacer reír tomaron un papel importante, y a veces hasta inconscientemente de no saber a cuánta gente se ayudó.

“Siempre que he ido, mi show, siento yo que les ha gustado, el parámetro que tenemos son las risas del público, la última vez que fui hice dos funciones" / Foto: Cortesía Mike Salazar

“Somos terapeutas con humor nosotros, no lo estudiamos, pero hacemos que el público se olvide un poquitito de los problemas que les pueden estar pesando. Nosotros también como comediantes, que es una carrera ahora más común, también tenemos broncas, no es que digamos que contamos chistes y nosotros mismos nos damos terapia, no, nosotros también necesitamos de los expertos para que nos ayuden a sobrellevar esta vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mike Salazar (@mikesalazaroficial)

El originario de Nuevo León, y quien estará en Durango el próximo 19 de septiembre con “Mis XV Tour”, reconoció que la época actual es complicada en temas emocionales, donde retoman fuerza afecciones como ansiedad, depresión, estrés, y con ello aumenta el índice de muertes a causa del suicidio.

“…necesitamos tener la cultura que los expertos nos ayuden a abrirnos, no quedarnos con las cosas que nos pueden estar pesando, dañando”.