"La Rosa de Guadalupe" estrena capítulo sobre onlyfans y desata memes

Cuando creemos que "La Rosa de Guadalupe" ya no puede superarse en la trama de sus capítulos llega con un nuevo que deja a todos con la boca abierta, ya sea por la curiosidad o la risa.

Y es que en los últimos años el famoso programa mexicano escribe historias pero al tomar como inspiración las tendencias de internet, y en esta ocasión no fue la excepción ya que su más reciente estreno fue sobre Onlyfans, el cual inmediatamente desató la polémica pero sobre todo los memes en redes sociales.

Debemos mencionar que los productores y guionistas de "La Rosa de Guadalupe" se caracterizan por ser bastante creativos, y es que en este nuevo capítulo cambiaron el nombre de Onlyfans por Only Friends.

Para este punto tal vez algunos de ustedes se preguntan que es el famoso Onlyfans, pues verán se trata de un servicio de suscripción de contenido, con sede en Londres, Reino Unido. Su modelo de negocio consiste en que los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su perfil—los "fans".

Claro que durante la pandemia este servicio se popularizó y las personas comenzaron a subir fotos suyas con todo tipo de contenidos con el objetivo de que otras personas pagaran una suscripción para disfrutar de este.

Pero bueno, volviendo a "La Rosa de Guadalupe" en su nuevo capítulo veremos la historia de un chico “muy guapo” que no puede conseguir trabajo. Así que decide subir fotos de su cuerpo en su página de Only Friends.

La realidad superó a la ficción: Protagonista tiene Onlyfans

Otro elemento que también impactó a los internautas y le agregó polémica a este nuevo tren del meme es que el protagonista del episodio, David Ortega, en la vida real tiene una cuenta de Onlyfans.

A través de sus diferentes redes sociales el actor mexicano promociona su cuenta en Onlyfans, inclusive recientemente en su perfil de Twitter anunció un descuento para adquirir sus fotos.

En la publicación escribió: “Atrévete a ir más allá de tus extremos “Luz giratoria de coches de policía. -20% OFF en suscripción a mi Onlyfans, todo el día de hoy".

Claro que sus seguidores lanzaron halagos al joven, pero otros comenzaron a burlarse de la situación de la vida real y el papel que tuvo que interpretar en el programa. Hubo quien escribió: "La rosa de Guadalupe haciendo un episodio de David Ortega siendo David Ortega siendo".

Se desatan los memes en internet

Como era de esperarse todo esto en conjunto causó revuelo en internet, donde la mayoría de los usuarios se rieron de la historia y crearon memes, mientras que no faltaron aquellos que se quejaron y la criticaron.

Y es que algunos internautas consideran que la plataforma es inapropiada ya que se usa para subir contenido "sugerente", lo que podría ser considerado como prostitución, sin embargo, cada quien tiene su punto de vista.

A continuación te compartimos los mejores memes que nos regalaron los internautas a raíz de este nuevo episodio de "La Rosa de Guadalupe".

